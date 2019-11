Stihne se vrátit? Greta Thunbergová musela zpomalit

Klimatická aktivistka Greta Thunbergová se zatím ze Spojených států do Evropy vrací kvůli nepřízni počasí pomaleji, než tomu bylo při plavbě do Ameriky. Přesto stále doufá, že stihne klimatickou konferenci v Madridu začátkem prosince.

"Museli jsme loď přibrzdit, abychom se vyhnuli některým poměrně nevlídným povětrnostním podmínkám, ale nyní už jsme se opět vrátili k plnému tempu," napsala 16letá Švédka ve středu večer na twitteru.

Thunbergová věří, že někdy počátkem prosince přistane v portugalském hlavním městě Lisabonu. Odtud do Madridu je to dalších téměř 600 kilometrů. Pokud pojede vlakem, mohla by cesta trvat dalších zhruba deset hodin, uvedla agentura DPA.

Konference OSN a klimatická demonstrace

Thunbergová se do Evropy vrací na katamaránu La Vagabonde. Přislíbila účast na konferenci OSN o změnách klimatu (COP25), která začíná 2. prosince. Původně se konference měla uskutečnit v Chile, ale kvůli tamním nepokojům byla přeložena do Madridu.

Thunbergová se chce ve španělské metropoli 6. prosince účastnit také velké klimatické demonstrace. Zatím ale není jasné, zda to stihne. Podle jejích spolupracovníků vše závisí na větru a počasí. Jasněji by mělo být na konci příštího týdne.

Více než týden po vyplutí z východního pobřeží USA má Greta za sebou přibližně třetinu cesty do Evropy. Ve čtvrtek se její člun pohyboval rychlostí kolem devíti uzlů (necelých 17 kilometrů za hodinu) východním směrem. Společnost jí dělají zkušení australští mořeplavci Elayna Carausuová a Riley Whitelum.

Při plavbě do USA se německému kapitánovi Borisi Herrmannovi podařilo mladou Švédku dostat přes oceán na závodní jachtě během pouhých 14 dní.

Ekologická kampaň

Švédka pobývala téměř tři měsíce v Severní Americe. Pomyslným vrcholem jejího pobytu byl v září plamenný projev na půdě v OSN. Zúčastnila se také ekologických kampaní v Kalifornii, Coloradu a Severní Karolíně.

Thunbergová dlouhodobě odmítá cestování letadlem kvůli vysokým emisím skleníkových plynů, jež letadla produkují. Za velké znečišťovatele životního prostředí považuje i zaoceánské lodě.

Mladá aktivistka je hlavní tváří globálního studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost). Svou ekologickou aktivitu zahájila loni v létě ve Stockholmu protestem před švédským parlamentem, při němž držela transparent s nápisem Školní stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i dalších evropských států, kteří takto začali stávkovat každý pátek.