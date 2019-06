Summit EU začne se zpožděním, V4 jednala s Macronem a Merkelovou

Mimořádný summit EU, jehož úkolem je rozhodnout o obsazení vedoucích funkcí v unii, začne s hodinovým zpožděním. Na twitteru o tom informoval mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska Preben Aamann. Odklad začátku je důsledkem série jednání mezi jednotlivými lídry, kteří ladí své pozice ohledně jednotlivých kandidátů do čela unijních institucí. Zástupci V4 mluvili s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Tusk už v neděli po poledni jednal se zástupci frakcí Evropského parlamentu, po kterém účastníci jednání novinářům řekli, že předseda Evropské rady na jednání summitu evropským lídrům navrhne, že novým předsedou Evropské komise by se měl stát sociální demokrat. Tusk o konkrétních jménech nehovořil, pokud by ale funkci šéfa EK skutečně získali socialisté, pak by zřejmě nominovali Nizozemce Franse Timmermanse. Proti němu ale ostře vystupují zástupci zemí Visegrádské čtyřky, včetně České republiky.

Během odpoledne se Tusk postupně sešel se španělským socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem, maďarským premiérem Viktorem Orbánem a nizozemským premiérem Markem Ruttem, o němž se hovoří jako o jednom z kandidátů na Tuskův post. Tusk jednal rovněž se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim.