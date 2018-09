Summit ukázal, kudy se EU vydá v migraci a jednáních o brexitu

Neformální setkání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie v Salcburku sice nemohlo skončit žádným formálním rozhodnutím, přesto si šéfové států a vlád ve dvou významných oblastech celkem jednoznačným způsobem dohodli a vyznačili další postup. Je tak jasné, že pro úspěch vyjednávání o odchodu Británie z EU bude klíčový nadcházející říjen a pro uklidnění situace kolem migrace spolupráce s africkými státy, především s Egyptem, a výrazně silnější podpora členských zemí při ochraně vnější hranice evropského bloku.

Brexit - tedy odchod Velké Británie z EU k 29. březnu příštího roku - se s postupujícím časem dostává do konečné fáze, připomněl už před začátkem salcburských diskusí předseda Evropské rady Donald Tusk. Klíčové je, zda se vyjednavačům obou stran podaří dostatečně včas uzavřít "rozvodovou dohodu", tedy domluvit podmínky samotného vystoupení Británie.

V mnoha oblastech jsou už jednání u konce, i zde však platí, že pokud není domluveno všechno, není domluveno nic. Jako kámen úrazu se ukázala - a přes pozitivní atmosféru salcburských diskusí zůstala - především otázka režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

EU v této věci trvá na funkční a právně závazné pojistce, která by pro případ, že Londýn nepřijde s lepším nápadem, Severní Irsko prakticky udržela uvnitř unijního jednotného trhu. To se nelíbí Londýnu. Jeho vlastní řešení, spočívající v tom, že by uvnitř evropské celní unie zůstala celá Británie, je zase nepřijatelné pro ostatních 27 zemí bloku.

Zásadní posun v rozhovorech žádá EU právě v nadcházejícím měsíci tak, aby byla dohoda v zásadě jasná na řádném summitu EU po polovině října. Pokud to tak bude, svolá Tusk na 17. a 18. listopadu mimořádný summit EU, který by takovou dohodu finálně potvrdil. Umožnilo by to její ratifikaci včas tak, aby platila ve chvíli, kdy Británie unii koncem března skutečně opustí.

Pokud se to nepodaří, a podle Tuska i britské premiérky Theresy Mayové, je to stále možná varianta vývoje, "vypadne" Británie z EU bez jakékoliv dohody. Platit nebudou už domluvené věci jako je přechodné období, finanční vyrovnání či zajištění práv občanů EU v zemi po brexitu. A složitější budou z pochopitelných důvodů i konkrétní jednání o budoucí podobě vzájemných vztahů. EU27 dnes ocenila některé návrhy, které o budoucnosti připravila Mayová a její tým, třeba ty o spolupráci v zahraniční politice, obraně či bezpečnosti. Unie ale žádá další práci především u plánů na hospodářskou kooperaci.

Debatu o brexitu začala Mayová už ve středu pozdě večer, svým krátkým vystoupením uzavřela několik hodin debaty lídrů zemí unie u večeře na téma migrace.

V této oblasti se šéfové států a vlád bloku rozhodli, přinejmenším ve veřejných vystoupeních, vyslyšet Tuskovo přání a místo vzájemných hádek se soustředit na řešení, se kterými všichni souhlasí a která fungují. Tusk před summitem opakovaně upozorňoval na příznivý vývoj statistik o migraci a na to, že někteří politici se migrační téma nesnaží ani tak vyřešit, jako spíš použít pro vlastní cíle.

Klíčovými slovy se nyní stává spolupráce s Afrikou, v prosinci se ve Vídni uskuteční summit EU a zemí Africké unie. Zásadní bude v tomto ohledu kooperace s Egyptem. Ten nyní unijní premiéři a prezidenti představují jako severoafrickou zemi, která dokázala účinně zabránit odjezdům lodí s migranty. Spolupráce s Káhirou se má významně rozšířit, a to nejen v migrační oblasti, v únoru například EU chystá do egyptského hlavního města summit EU a Ligy arabských států.

Jak připomněl i český premiér Andrej Babiš, je prioritou ochrana vnější hranice EU. Podle Tuska se summit shodl, že nedávný návrh Evropské komise na výrazné posílení unijní pobřežní stráže na 10 tisíc lidí se silnějším mandátem k roku 2020 prodiskutují jako prioritu. Plán má prý podporu všech, a to i přes to, že některé jeho detaily jsou sporné.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz ale také potvrdil trvající rozpory mezi státy EU ohledně možností, jak mezi ně migranty přerozdělovat. Tento problém, který se táhne měsíce, dál znemožňuje kompromis u návrhu reformy unijního azylového systému.