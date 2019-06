Tisíce Maďarů protestovaly za nezávislost akademie věd

Několik tisíc většinou akademických pracovníků a studentů se zúčastnilo nedělního protestu v Budapešti proti plánu vlády premiéra Viktora Orbána na převedení Maďarské akademie věd pod vládní kontrolu. Kabinet krok odůvodňuje podporou inovací.

Orbánova vláda podle agentury AP vedla s akademií několik kol neúspěšných rozhovorů ohledně reformy, která má oficiálně za cíl zlepšit inovace ve vědeckém bádání a provádět za veřejné peníze pouze takový výzkum, který bude vytvářet přímý hospodářský zisk. Instituce s bezmála dvousetletou historií by napříště měla být podřízena vládní radě, jíž by předsedal ministr pro inovace a technologie a která by akademii zadávala výzkumné projekty, které obdrží financování.

Ve středu vedení akademie varovalo, že vláda chce získat nad důležitým výzkumem "totální politickou kontrolu". Obává se, že vládní záměr bude představovat "faktické znárodnění majetku akademie", které ohrozí akademickou svobodu a postaví vědecký výzkum pod přímý dohled vlády.

Jeden z transparentů na demonstraci nesl nápis "Znárodnění není inovace". "Pokud by bylo na Orbánovi, v této zemi by se nemohlo svobodně přemýšlet, a já nedovolím, aby se to stalo, aniž bych se ozvala," řekla agentuře Reuters jedna z účastnic protestu, učitelka Mária Lantosová. Vědecký pracovník akademie věd Viktor Oliver Lorincz uvedl, že "nechceme patřit pod vládu, protože máme strach, že vláda bude určovat, nad čím máme bádat".

Pravicově konzervativní premiér Orbán se dostal k moci v roce v roce 2010 a jeho vláda od té doby utužila kontrolu nad mnoha oblastmi veřejného života, včetně soudnictví, médií či vzdělávání. Většinu těchto kroků doprovázely protesty a stížnosti ze zahraničí.