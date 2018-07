Trump přiletěl do Finska. Čeká ho setkání s Putinem

Americký prezident Donald Trump v neděli přiletěl z Británie, kde pobýval v posledních čtyřech dnech, do Finska. V pondělí se v Helsinkách poprvé sejde k oficiálním dvoustranným jednáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V severské zemi se v neděli konaly demonstrace proti politice Trumpa i jeho ruského protějšku.

Letoun Air Force One s americkým prezidentem na palubě přistál na letišti v Helsinkách krátce před 21. hodinou (20. hodina SELČ). Trump neplánuje žádná veřejná vystoupení až do pondělí, kdy zamíří do prezidentského paláce na pracovní snídani se svým finským protějškem Saulim Niinistö. Později se v paláci setká s Putinem.

Trump dal už před odletem do Helsinek najevo, že od pondělního summitu mnoho nečeká, ale dodal, že věří v setkávání. "Nic zlého z toho nevzejde, možná se dočkáme něčeho dobrého," poznamenal.

Americký velvyslanec v Rusku Jon Huntsman v neděli vyjádřil naději, že Trump s Putinem budou podrobně hovořit o tématech, která se dotýkají společných zájmů obou stran. "Cílem je se setkat, vyložit karty na stůl," řekl Huntsman.

Schůzka Trumpa s Putinem se uskuteční jen několik dní poté, co USA na základě výsledků vyšetřování týmu zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera obvinily 12 příslušníků ruských tajných služeb z hackerského útoku na počítače Demokratické strany před prezidentskými volbami v roce 2016.

Podle Moskvy mají nová obvinění poškodit atmosféru před pondělním rusko-americkým summitem. Několik demokratických zákonodárců mezitím Trumpa vyzvalo, aby helsinskou schůzku odřekl.

Trump se tento týden v Bruselu zúčastnil summitu NATO a v Británii pak měl ve čtvrtek a v pátek jednání s premiérkou Theresou Mayovou. V pátek ho přijala také královna Alžběta II. na hradu Windsor. Víkend pak americký prezident strávil ve Skotsku, kde mu patří dvě golfová hřiště.

Trumpův pobyt v Británii provázely velké demonstrace a nejinak tomu má být ve Finsku. Už v neděli se protesty konaly především v Helsinkách. Největší z nich se pod názvem Helsinki Calling uskutečnil v centru finské metropole. Lidé provolávali slogany proti Trumpově mezinárodní či migrační politice a jeho postojům vůči menšinám, médiím či ochraně životního prostředí.