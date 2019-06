Trump volal Johnsonovi. Ten osobní schůzku odmítl

Americký prezident Donald Trump hovořil asi dvacet minut telefonicky s Borisem Johnsonem, kterého před návštěvou Británie označil za vhodného nástupce odcházející ministerské předsedkyně Theresy Mayové. Uvedla to televize ITV. Trump podle ní Johnsonovi nabídl osobní schůzku, exšéf britské diplomacie a bývalý londýnský starosta ji ale s ohledem na vlastní dohodnutý program odmítl.

Trump před odletem do Londýna prohlásil, že Johnson by jako budoucí britský premiér odvedl "velmi dobrou práci". Johnsona prý měl vždycky rád. "Nevím, jestli ho vyberou, ale je to moc dobrý chlapík, talentovaný člověk," uvedl Trump v rozhovoru pro britský list The Sun.

List The Daily Mirror upozornil na politický obrat Borise Johnsona, který před Trumpovým vítězným tažením v prezidentských volbách častoval budoucího šéfa Bílého domu urážlivými výrazy. V roce 2015 o něm prohlásil, že Trump je pomatený ignorant neschopný vykonávat prezidentský úřad. "Pozval bych ho, aby poznal Londýn, ale nechtěl bych Londýňany vystavit zbytečnému riziku setkání s Donaldem Trumpem," řekl tehdy.

ITV uvedla, že Johnson se odpoledne zapojí do akce za účasti několika dalších kandidátů na úřad premiéra, proto schůzku s Trumpem odmítl. Jeho telefonický rozhovor s prezidentem prý byl přátelský a produktivní.

Trumpa odpoledne po skončení jednání s Mayovou čeká tisková konference, po níž má v programu čtyřhodinovou přestávku. Média spekulují, že pauzu možná využije k osobním schůzkám s některými britskými politiky.