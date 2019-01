Turecko upevňuje vliv ve světě. Prištině daruje mešitu

Základní kámen nové mešity v centru Prištiny stojí již šest let, stavba přesto stále nezačala. O zakázku se neúspěšně ucházeli přední architekti v čele se slavnou Britkou Zahou Hadidovou. S řešením nyní přichází Turecko, které Prištině nabízí darem historizující stavbu v osmanském stylu. Stavět se má začít letos na jaře, ale podle britského listu The Guardian nejsou všichni z daru nadšeni. Z historických i politických důvodů.

Drtivá většina obyvatel Kosova i samotného hlavního města Prištiny jsou muslimové. Ve městě přesto dodnes chybí centrální mešita, a to již od dob bývalé Jugoslávie, kdy historické centrum města muselo ustoupit moderní sekulární architektuře.

Když starosta Prištiny před šesti lety pokládal na vybraném místě základní kámen pro novou stavbu, panoval předpoklad, že půjde o stylově vhodné moderní dílo. Návrhy předních současných architektů, včetně nedávno zesnulé britské architektky iráckého původu Zahy Hadidové, ale ve výběrovém řízení neuspěly. Parcela tak dodnes zeje prázdnotou, místo mešity bije návštěvníky do očí nasprejovaný nápis: "Žádnou tureckou mešitu, nebo poteče krev!"

Stavbou mešit se šíří vliv Turecka

Dlouho dokládanou stavbu se totiž nakonec rozhodl financovat turecký stát. Podle již schváleného projektu půjde o kopii historické osmanské mešity, stavba podle plánu začne již letos na jaře. Vedoucí představitelé místní muslimské komunity stavbu vítají, ne všichni s nimi ale souhlasí.

#Turkey 's gift of a mosque sparks fears of ‘ #neo - #Ottomanism ’ in #Kosovo - #Pristina badly needs a new mosque - but Turkish attempts to court the young #Balkan state with investment and advocacy is making some uneasy https://t.co/jFSgEgwSnD pic.twitter.com/cDCUbYKqjy

Kromě kosovských architektů, kteří preferovali moderní stavbu, mají ke stavbě výhrady i odpůrci současné expanzivní zahraniční politiky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Turecko, které v současnosti v Kosovu mohutně investuje, v posledních letech nechalo vystavět v islámském světe desítky mešit. Někteří analytici to chápou jako nástroj šíření tureckého vlivu ve světě. Podle listu The Guardian si také řada obyvatel Prištiny myslí, že narůstající turecký vliv jde ruku v ruce s upadajícím zájmem Západu.

Beware and act, #Erdogan’s enormous investments in #Ottoman symbolism are designed to influence the mindset of the population in #Kosovo and increase the pro-Turkish-Islamist sentiments on the present and future generations pic.twitter.com/fNHLqVA8L3