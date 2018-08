Tusk bude svědčit v případu pyramidového fondu. Má osobní vazby

Předseda Evropské rady Donald Tusk bude 2. října vypovídat před parlamentní vyšetřovací komisí jako svědek v případu pyramidového fondu Amber Gold. Agentuře PAP to řekla předsedkyně komise Malgorzata Wassermannová.

Podle ní komise navrhla Tuskovi tři termíny pro uskutečnění svědecké výpovědi a jedním z nich byl i 2. říjen. Ten si předseda Evropské rady vybral a komise s jeho volbou vyslovila souhlas.

Wassermanová již dříve opakovaně řekla, že Tusk bude poslední svědek, kterého komise vyslechne. Při nedávném rozhovoru poskytnutém agentuře PAP sdělila, že konečná zpráva s výsledkem práce jí vedeného parlamentního orgánu by měla být hotová v listopadu.

Fond Amber Gold nabízel v letech 2009 až 2012 Polákům zhodnocení jejich úspor prostřednictvím investic do zlata. Své peníze do něj vložilo téměř 19 tisíc lidí, kteří však místo zisku naletěli na klasické pyramidové schéma. Poté, co fond zkrachoval, byl jeho majitel Marcin Plichta s manželkou Katarzynou zadržen.

Komise vedená poslanci tehdejší opozice hodlá zjistit, zda v tomto případě, v němž se dvojici podnikatelů podařilo připravit vkladatele o 850 milionů zlotých (pět miliard korun), nepochybily úřady.

Tusk byl v té době předsedou vlády a měl podle médií na fond rodinné vazby. Jeho syn pracoval pro společnost OLT Express, kterou fond vlastnil a která provozovala dvě letecké společnosti, jež v době krachu Amber Gold rovněž vyhlásily bankrot. Podle některých kritiků Tusk o pochybné pověsti Plichty a fondu věděl, avšak veřejnosti ji zatajil.