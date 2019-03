Tusk vyhrožoval Britům peklem. Oháněl se údaji od papeže

Do debat o řešení krize kolem britského odchodu z Evropské unie znovu vstoupila tématika pekla. Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska je v pekle místa dost. Tusk tak odpověděl ve čtvrtek večer na otázku novinářky, zda by na toto místo měli být posláni i britští poslanci, kteří nechtějí schválit dohodu premiérky Theresy Mayové o podmínkách brexitu.

Tusk už letos v únoru při vleklém vyjednávání s Londýnem o brexitu přilil olej do ohně svojí úvahou nad tím, jak asi vypadá místo v pekle pro zastánce britského odchodu z EU, kteří pro něj nemají konkrétní plán. Na tiskové konferenci během nynějšího summitu chtěla jistá novinářka vědět, zda má být místo v pekle zvětšeno, pokud britští poslanci příští týden nezvednou ruku pro rozvodovou dohodu.

"Podle našeho papeže je peklo stále prázdné," připomněl Polák Tusk. "To znamená, že je v něm hodně míst," dodal na závěr tiskové konference. "Nechoďte do pekel," vzkázal ještě novinářům předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Lídři 27 zemí Evropské unie se ve čtvrtek dohodli na tom, že umožní Británii odložit brexit do 22. května pod podmínkou, že příští týden Dolní sněmovna schválí dohodu o podmínkách odchodu z EU. Ve hře je také odklad do 12. dubna, což je považováno za mezní datum pro přijetí rozhodnutí, zda se Britové zúčastní květnových voleb do Evropského parlamentu. Podle původního harmonogramu měli z Evropské unie vystoupit už příští pátek.