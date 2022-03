Ukrajina opět zkouší evakuovat civilisty; někde hlásí, že konvoje už vyrazily

Ukrajina se ve středu pokouší evakuovat civilisty šesti humanitárními koridory, jeden se týká už několik dní obléhaného přístavu Mariupol. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Ruské ozbrojené síly podle ní souhlasily s dočasným klidem zbraní v evakuačních oblastech od 8.00 do 20.00 SEČ. Z některých míst přišly zprávy, že evakuační konvoje už vyrazily na cestu. V Mariupolu pokračuje ostřelování, uvedl ukrajinský ministr zahraničí po poledni.

Dohodnuté příměří se týká měst Enerhodar, Sumy, Mariupol, Volnovacha, Izjum a další humanitární koridor má zahrnout města Vorzel, Buča, Borodjanka, Irpiň a Hostomel, píše agentura Interfax-Ukrajina.

Podle zveřejněných informací trasy vedou do ukrajinských měst, v případě Enerhodaru a Mariupolu do Záporoží, z Volnovachy do Pokrovska, ze Sum do Poltavy, z Izjumu do Lozové a z obcí v Kyjevské oblasti do ukrajinské metropole. Ukrajinské úřady už dříve odmítly ruský návrh, aby některé evakuační trasy mířily do Ruska nebo Běloruska, tedy na území, ze kterého ruské jednotky podnikly invazi na Ukrajinu.

Konvoj s evakuovanými - hlavně ženami, dětmi a staršími lidmi - ve středu v rámci humanitárního koridoru opustil Enerhodar, oznámil jeho starosta Dmytro Orlov. V jihoukrajinském městě se nachází Záporožská jaderná elektrárna, která je považována za největší svého druhu v Evropě. Rusko se stalo terčem ostré kritiky poté, co se v ní v noci na 4. března rozhořely boje, začalo hořet ve výcvikové části a ovládli ji následně ruští vojáci.

Civilisté v osobních automobilech začali opouštět severoukrajinské město Sumy, oznámil rovněž jeho starosta Oleksandr Lysenko. Podle zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Kyryla Tymošenka se v Poltavské oblasti tvoří konvoj na evakuaci obyvatel Sum, přičemž konvoje podle něj bude doprovázet Červený kříž. Z města Sumy se podle Kyjeva už během úterního dočasného příměří evakuovalo 5000 civilistů, což byl podle Reuters první úspěšný "humanitární koridor" od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Zahájení evakuace civilistů z několika měst v Kyjevské oblasti oznámil také tamní gubernátor Oleksij Kuleba. První konvoje podle něj odjely, informovala Interfax-Ukrajina. Dodal, že vzhledem k tomu, že v těchto místech chybí elektřina a mobilní komunikace, úkol informovat obyvatelstvo o evakuaci převzala služba pro mimořádné situace, která jezdí v ulicích a o evakuaci informuje skrze reproduktory.

Gubernátor Charkovské oblasti podle agentury Reuters naopak uvedl, že evakuace z města Izjum zatím není kvůli ruskému ostřelování možná.

Zda se podařilo někoho evakuovat z obleženého Mariupolu, není jasné, píše agentura AP. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba však na twitteru po poledni napsal, že "Rusko nadále zadržuje v Mariupolu více než 400 tisíc lidí, blokuje humanitární pomoc a evakuaci". "Bezohledné ostřelování pokračuje. Téměř 3000 novorozenců postrádá léky a jídlo. Vyzývám svět, aby jednal!" uvedl.

Mariupol je v obležení už déle než týden a humanitární situace ve strategickém přístavu na jihovýchodě Ukrajiny je podle vicepremiérky katastrofální. Město je bez vody, tepla, jídla, elektřiny, funkční kanalizace i telefonního spojení.

Plány příměří a možného dalšího provozu humanitárních koridorů v úterý večer oznámila Moskva, podle ukrajinské tiskové agentury Unian budou moci lidé odejít mezi 8.00 až 20.00 SEČ. Rusko sdělilo, že umožní humanitární koridory z pěti měst - Kyjeva, Černihivu, Sum, Charkova a Mariupolu.

Rusko zavedení humanitárních koridorů z obléhaných měst oznámilo už v předchozích dnech, kromě evakuace z města Sumy však skončily neúspěchem. Bojující strany se vzájemně obviňovaly z porušování dočasného příměří.