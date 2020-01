Usadí se Harry a Meghan v Kanadě? Bylo by to komplikované

Jako by kauza kolem prince Andrewa nestačila. Britská královská rodina se musí nově potýkat s novým problémem. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu Harry a Meghan se totiž bez jejího vědomí rozhodli svých královských rolí vzdát a žít finančně nezávisle. Uvedli, že hodlají pobývat přechodně ve Velké Británii a Severní Americe. Hned se tak vynořily spekulace o jejich trvalém přestěhování do Kanady. To by s sebou však přineslo řadu komplikací.

Harry a Meghan chovají ke Kanadě velké citové pouto. Právě tam se totiž seznámili a začali spolu udržovat partnerský vztah předtím, než to v říjnu 2016 oficiálně oznámili. Potkali se v Torontu, kde Meghan tehdy ještě jako herečka natáčela seriál Kravaťáci. Když se ale rozhodli letošní Vánoce a Nový rok strávit v Kanadě, usídlili se ve Vancouveru, nejdražším městě v zemi.

Společně se svým osmiměsíčním synem Archiem tam strávili celkem šest týdnů. Z dovolené byli nadšeni, jak ostatně dávali na svém instagramu najevo. S jejich trvalým přesunem do Kanady by to ale bylo složitější, podotýkají odborníci. Jeden z problémů představuje otázka ochranky. Bezpečí jim poskytuje šest stálých bodyguardů z Metropolitní policie, kteří jsou placeni z peněz daňových poplatníků. Jejich služby vyjdou ročně na více než 600 tisíc liber (zhruba 18 milionů korun), uvádí server Daily Mail.

Když ale Harry a Meghan v začátcích svého vztahu pobývali v Kanadě, hlídala je kanadská ochranka, která tudíž byla placena z daní kanadských občanů, upozorňuje server. Ať už se rozhodnou být kdekoli, vždy se bude muset někdo starat o jejich bezpečí.

Vzhledem k zamýšlenému cestování mezi Británii a Amerikou to však bývalý tiskový mluvčí královské rodiny Dickie Arbiter považuje za velice problémové. "Je to logistická noční můra," uvedl. Zpravodaj BBC Jonny Dymond napsal, že po středečním oznámení vyvstalo mnohem více otázek než odpovědí. "Jaká bude jejich nová role? Kde budou bydlet a kdo to bude platit? Jaký bude jejich vztah se zbytkem královské rodiny?" tázal se.

Server BBC se ve své anketě ptal Kanaďanů, co by říkali na to, kdyby se Harry s Meghan usadili v jejich zemi natrvalo. "Musí udělat to, co musí, aby byli šťastní. Je to jejich život, takže pokud si myslí, že to je pro jejich rodinu nejlepší, tak proč ne?" "Hádám, že pro lidi tady v Kanadě je to vzrušující možnost. Část královské rodiny v Kanadě je podle mě skutečně zajímavá věc." "Tvoří pěkný pár a nemyslím si, že by je tady paparazzi obtěžovali tolik jako ve Velké Británii, takže bych je tady měla ráda."

Přišli by o miliony

Ozývají se také hlasy kritiků, kteří poukazují na to, že z peněz daňových poplatníků šlo v loňském roce 2,4 milionu liber (zhruba 71 milionů korun) na rekonstrukci jejich rodinného sídla Frogmore Cottage, které teď přijde trochu vniveč, chtějí-li manželé cestovat. Pokud se opravdu vzdají svých královských povinností, budou muset sídlo udržovat v chodu z vlastních peněz.

To by ale zdaleka nebyla největší finanční zátěž. Celkem by přišli o osm milionů liber (zhruba 237 milionů korun) ročně, které dostávají z různých rodinných grantů, a museli by si hradit i služebnictvo, které vyjde na milion liber ročně, píše Daily Mail.

Neočekává se však, že by je královská rodina odstřihla od peněz kompletně. I král Eduard VIII., který abdikoval, aby se mohl oženit s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou, dostával ročně miliony od cornwallského vévodství. To současně spravuje vévoda z Cornwallu princ Charles, Harryho otec.