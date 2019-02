V balerínách už nadaná běžkyně neběhá, závody vyhrává dál

Příběh mladé běžkyně Annymárie Horváthové ze Slovenska vyvolal v minulém roce velkou vlnu solidarity. Zapůsobila fotografie ze závodu, na níž měla dívka na sobě pouze obyčejné baleríny, přesto stála na stupních vítězů nejvýš. Lidé se jí rozhodli pomoci a přispěli jí na novou sportovní obuv. Annamária toho využila naplno a dál vyhrává závody. Zprávu přinesl slovenský web Učitelské noviny.

Třináctiletá Annamária loni v září porazila v závodě Běh pro zdraví své soupeřky o celé jedno kolo. Skvělý výsledek ještě více umocnila poté, co si veřejnost všimla, že závod běžela v balerínách. Pochází z chudé rodiny, a tak si lepší boty nemohla dovolit. Lidé jí ale nabídli finanční podporu, a dívka si tak mohla koupit růžové běžecké boty.

Zároveň se hned přidala do atletického klubu a ještě na podzim stihla v nových botách skončit druhá na mistrovství východního Slovenska v přespolním běhu. Na mistrovství Slovenska v přespolním běhu v Dudincích dokonce byla členkou vítězného týmu.

Podle vyjádření učitelky Centra volného času CVrČek Marie Tóthové nezastavila Annumárii ani zima, která její trénink zkomplikovala. "Vše pokračovalo. Drželi jsme palce, aby ji zima neodradila, protože se rodina běžkyně přestěhovala z města do osady. Hledali jsme řešení, aby nemusela po škole chodit tolik kilometrů do osady a zpátky na tréninky. Zvládli jsme to spolu!" přiblížila Tóthová.

Annamária nejenže dál pokračovala v tréninku, ale také svou tvrdou dřinu přetavila v další úspěch, když se 10. února účastnila Mistrovství východoslovenského atletického svazu v Bratislavě.

"Stala se mistryní! Annamária vyhrála závod starších žaček v běhu na 800 metrů a skončila druhá v běhu na 300 metrů," informovala Tóthová na stránkách Učitelských novin. "Běž, naše Annamárie, běž za svým cílem, jak je ti souzeno. Vyhrávej, a hlavně buď vždy šťastná!" vzkázala dívce.