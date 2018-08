V Bulharsku havaroval autobus. Zemřelo 15 cestujících

Při nehodě autobusu v Bulharsku zahynulo 15 lidí a dalších 27 jich utrpělo zranění. Oznámila to mluvčí bulharského ministerstva zdravotnictví. Policie sdělila, že autokarem cestovali bulharští turisté na návštěvu kláštera. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová řekla, že kvůli nehodě se na českou ambasádu v Bulharsku nikdo neobrátil. Premiér Bojko Borisov na pondělí vyhlásil den státního smutku.

Nehoda se stala pozdě odpoledne v horské obci Leskovdol asi 40 kilometrů severně od Sofie. Ministerstvo vnitra na svém webu uvedlo, že příčina nehody není zatím známa. Bulharská média spekulují, že řidič autobusu zřejmě dostal na mokré vozovce smyk. Portál The Sofia Globe napsal, že autobus se před sjetím ze silnice a následným zřícením z dvacetimetrového srázu srazil s několika auty.

