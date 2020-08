V Chorvatsku je za poslední den rekordních 219 případů koronavirové nákazy

Chorvatsko za poslední den zaznamenalo 219 případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od začátku epidemie v zemi. Oznámil to ve středu krizový štáb. V úterý hlásily úřady 199 infikovaných. Sousední Slovinsko proto od čtvrtka zařadí Chorvatsko do skupiny rizikových zemí, stejný krok již v pondělí učinilo Rakousko.

Celkem se v zemi se čtyřmi miliony obyvatel nakazilo již 7074 osob. Na 168 z nich s nemocí covid-19 zemřelo, z toho dva lidé za poslední den. Momentálním ohniskem nákazy je Splitsko-dalmatská župa na jihu země, kde v posledním dni přibylo 66 nakažených. Celkově tu úřady evidují již 363 takzvaných aktivních případů. V metropoli Záhřebu bylo nově odhaleno 47 případů, v oblasti měst Šibenik a Zadar 24, respektive 20 případů.

Podle epidemiologa Gordana Lauce není situace tak dramatická, jak by se z rekordních přírůstků v posledních dnech mohlo zdát. "Příliš se soustředíme na to, kolik lidí se nakazilo. Důležitější ale je, kolik je nemocných," řekl v televizi N1. Podle krizového štábu se nyní nachází v nemocnicích 122 osob, z nichž 11 je připojeno na plicní ventilátor.

Slovinsko ve čtvrtek zařadí sousední Chorvatsko do skupiny červených, tedy z hlediska nákazy koronavirem nejrizikovějších zemí. Uvedl to ve středu mluvčí vlády v Lublani Jelko Kacin s tím, že situace v Chorvatsku je "dramatická". Současně s tím kabinet stanoví slovinským turistům lhůtu pro návrat do vlasti, do níž se vyhnou karanténě či povinnému negativnímu testu na covid-19. "Zdá se, že počet nově nakažených ve všech chorvatských župách roste a podle našich odhadů před několika dny začala nová, mnohem silnější vlna epidemie," dodal Kacin.

Do skupiny rizikových zemí zařadilo zemi na Jadranu od pondělí také Rakousko. Rakouští turisté, spěšně se vracející do vlasti ve snaze vyhnout se karanténě či povinnému testu na covid-19, tehdy způsobili dopravní kolaps na hraničních přechodech.