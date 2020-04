V řeckém kempu uvázlo asi 40 turistů včetně dvou Čechů

Zhruba 40 zahraničních turistů, včetně dvou Čechů, uvázlo kvůli koronavirovým omezením v kempu na severu Řecka. Informoval o tom v pondělí řecký deník Kathimerini. Někteří z turistů podle něj chválili řeckou vládu, že začala brzy přijímat opatření proti šíření nákazy. Dva britští turisté připomněli, že Atény s těmito kroky začaly dříve než vláda v jejich zemi.

V kempu v řeckém Drepanu je podle místního deníku 41 turistů z různých zemí Evropy, kteří cestu po Řecku zahájili ve svých karavanech už loni v prosinci. Během putování je ale zastihla pandemie způsobená koronavirem, který se od konce loňského roku začal šířit do světa z Číny.

V kempu uvázli například Carol a Phil z Británie, kteří uvedli, že se tam cítí bezpečně. Podotkli, že podle nich řecká vláda přijala opatření včas, na rozdíl od britské vlády, která zprvu prosazovala možnost dosáhnout "hromadné imunity" na koronavirus. Britský pár také řekl, že hodlá v cestě po Řecku pokračovat, až koronavirová opatření skončí.

Bezpečně se v kempu cítí i český pár Leoš a Jana, kteří do Drepana dorazili minulý pátek z řeckého letoviska Parga. "Vláda dělá dobrou práci, cítíme se tu celý měsíc této krize bezpečně," cituje Leoše deník Kathimerini. Český pár spojil v Řecku dovolenou s prací, oba pracují prostřednictvím internetu. Leoš uvedl, že se chtěli vrátit domů, ale nešlo to kvůli omezení letecké dopravy.

V Řecku se první případ nákazy koronavirem potvrdil 26. února, krátce nato začala vláda omezovat hromadné akce na veřejnosti. Už začátkem března uzavřela školy, sportovní centra, kina a divadla ve třech provinciích na západě země. Posléze tento zákaz rozšířila na celou zemi, kde jsou od poloviny března uzavřeny i kavárny, restaurace a velká část obchodů.

Od 23. března smí Řekové z domu jen kvůli práci, do lékárny, k lékaři, do banky, na nákup nutného zboží či na pohřeb. Venčit psa či běhat smí jen v blízkosti domu, navštěvovat se mohou jen lidé, kteří potřebují pomoc, či děti rozvedených rodičů. Omezení volného pohybu v Řecku má platit do 27. dubna.