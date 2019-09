V Řecku dopadli teroristu, který se podílel na únosu letadla

Řecká policie zadržela 65letého Libanonce, který je podezřelý z podílu na únosu amerického letadla v roce 1985. Při incidentu byl tehdy zabit člen amerického vojenského námořnictva. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na řecké úřady.

Řecká policie uvedla, že podezřelý ve čtvrtek vystoupil z výletní lodi na ostrově Mykonos. Úředníci při pasové kontrole podle jména muže zjistili, že dotyčný je hledán německými úřady.

Mluvčí řecké policie Teodoros Chronopulos AP řekl, že zatčený Libanonec čelí podezření z podílu na únosu letadla americké letecké společnosti TWA, které bylo s několika mezipřistáními na cestě z Káhiry do San Diega. Stroj byl unesen 14. června 1985 krátce po startu z Atén a donucen k přistání v libanonské metropoli Bejrútu. Únosci tehdy požadovali propuštění vězněných libanonských šíitských muslimů z izraelské vazby.

Ozbrojenci 153 pasažérů a členů posádky zadržovali tři dny a některé z cestujících zmlátili. Třiadvacetiletý příslušník amerického námořnictva Robert Stethem byl zbit do bezvědomí a následně zastřelen, když únosci nedosáhli splnění svých požadavků. Někteří rukojmí byli propuštěni až po dvou týdnech.

Tučná odměna za dopadení

Řecká policie odmítla sdělit jméno zatčeného. Libanonské ministerstvo zahraničí uvedlo, že muž zadržený v Řecku je libanonský novinář Muhammad Sálih.

Řada řeckých médií ale zadrženého identifikovala jako předpokládaného člena radikálního libanonského hnutí Hizballáh Muhammada Alího Hamadího, který byl roku 1987 za únos a Stethemovu vraždu odsouzen v Německu na doživotí, v roce 2005 mu však byl zbytek trestu prominut a Německo ho vrátilo do Libanonu.

O vydání Hamadího usilovaly Spojené státy, to ale Německo odmítlo s poukazem na to, že by Hamadímu v USA hrozil trest smrti. Podle některých zdrojů byl Hamadí vrácen do Libanonu výměnou za osvobození dvou německých občanů držených jako rukojmí jeho komplici na libanonském území. Právě kvůli jejich únosu Německo pravděpodobně Hamadího také hledá.

Hamadí, stejně jako další dva únosci letounu Hasan Izaddín a Alí Atvá, zůstává na seznamu nejhledanějších teroristů, který sestavil americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). FBI nabídl odměnu až pět milionů dolarů za informace vedoucí k dopadení každého z nich.