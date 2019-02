Varadkar: Irsko ani EU nevyhrožují Britům brexitem bez dohody

Irsko ani Evropská unie nevyhrožují brexitem bez dohody, upozornil v Bruselu irský ministerský předseda Leo Varadkar. Po setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem připomněl, že datum 29. března si ke svému odchodu z EU vybrala sama Velká Británie a může kdykoliv požádat ostatní země unie o jeho odložení či změnit názor a brexit zcela zrušit.

"Slíbili jsme, já osobně jsem slíbil v irském parlamentu, že Irsko v tom nezůstane samo," řekl Juncker. Takzvaná pojistka pro irskou hranici z britským parlamentem odmítnuté smlouvy o okolnostech brexitu podle něj nemůže být nahrazena nějakým zatím neznámým alternativním řešením.

Pojistka podle něj existuje nejen kvůli Irsku, ale také kvůli samotné Evropské unii. Juncker i Varadkar připomněli, že po brexitu bude hranice na irském ostrově také vnější hranicí unie, a otázka tak není jen dvoustrannou věcí mezi Dublinem a Londýnem.

Juncker den před příjezdem britské premiérky Theresy Mayové opět zopakoval trvalý postoj unie, že otevření dohody a nové jednání o pojistce není možné. Přesně tím však Mayovou v lednu pověřil britský parlament. "Ona ví, že komise není připravena věc znovu otevřít. Je to jasná pozice sedmadvacítky," poznamenal Juncker.

Irský premiér novinářům řekl, že jasná většina v britské sněmovně pro ono "alternativní uspořádání" existuje především proto, že není přesně jasné, co toto sousloví znamená. "Každý si pod tím představuje, co chce. Nemyslím, že by to prošlo, kdyby se dostali do detailů, co to může či nemůže znamenat," podotkl Varadkar. Koncept možné alternativy je obsažen v politické deklaraci o budoucích vztazích a v tomto kontextu je podle něj možné a správné o věci hovořit. "Ale nemůže to nahradit pojistku," zdůraznil.

Podle Varadkara je Irsko stále více připraveno na situaci, kdy za pět desítek dní Británie z EU odejde bez dohody. Hlavním cílem je však dál, aby britský parlament i europarlament dokument potvrdily. "A europarlament dal znovu jednoznačně najevo, že neratifikuje dohodu bez irské pojistky," upozornil předseda irské vlády, který se s britskou premiérkou setká v pátek.

Varadkar v Bruselu připomněl, že dohoda o vystoupení, kterou britští poslanci minulý měsíc velmi jasně odmítli, je už sama o sobě kompromisem, na jehož přípravě se výrazně podílela i britská vláda.