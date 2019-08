Ve Francii je pro jeden statek kůň budoucností vinice.

Statný desetiletý kůň Vidoc klidně poslouchá příkazy a pomalu vstupuje na pěšinku mezi keři vinné révy. Cestou si ukousne něco lístků. Na statku De Sousa neznamená využívání koní v žádném případě návrat do minulosti.

Bělouš je lhostejný vůči neustálému vrčení nedalekého vinařského traktoru. V Avize nedaleko Remeše na severovýchodě Francie vedle sebe existují oba způsoby obdělávání vinic a budoucnost nemusí patřit pouze technice.

"Kůň neudupá tolik půdy jako traktor a nechodí stále ve stejných stopách. Proto je půda pružnější a obsahuje větší rozmanitost mikrobů. Tím se zvyšuje kvalita půdy a zároveň kvalita hroznů. Můžete to ochutnat," vysvětluje Julie de Sousová, jedna ze tří potomků, kteří převzali rodinný statek.

"Práce s koněm má i jiné výhody. Jakmile cítí napětí, zastaví se a neničí vinici. To se s traktory někdy stává," dodává.

Je ideální pro přesnou práci na třech hektarech starých vinic, z nichž některé byly vysazeny ve 30. letech minulého století, uvádí vinařka.

Rodinný podnik zabírá celkem deset hektarů a ročně se tu vyrobí sto tisíc lahví vína, z nichž se více než 60 procent vyváží.

Vidoc a šedá sedmiletá klisna Capucine přišli na statek v dubnu a rozhodně nejsou žádným folklorem pro turisty objevující půvaby francouzských vinic.

Práce obou koní je součástí filozofie, kterou otec Julie Eric de Sousa shrnuje takto: "Chemie je vinařství minulosti."

Příští rok statek oslaví deset let od doby, co získal oficiální osvědčení bioprodukce, a více než 20 let usilovné práce, jejímž cílem bylo zcela vyloučit fytosanitární chemii.

Capucine a Vidoc přicházejí v čase, kdy se vedení statku pozvolna ujímá jiná generace. "Jsme tak trochu generací klimatických změn," říká třicetiletá Charlotte de Sousová, sestra šestadvacetileté Julie a čtyřiadvacetiletého Valentina.

Všichni tři absolvovali vinařskou školu v Champagne a po měsících práce ve slavných vinařských oblastech světa se vrátili na rodný statek.

"Jsme tady, abychom pokračovali v rodinné tradici a učinili z tohoto statku průkopníka bio vinařství v oblasti Champagne," říká Charlotte. Jejich heslem je neuškodit půdě.

K velkým změnám, které sourozenci prosazují, patří nejen návrat k tažnému koni, který je na vinicích zatím využíván jen okrajově, ale také používání sudů z obnovitelného dřeva, které poskytuje vínu nová aromata, hledání alternativního řešení k plastům a uvážlivé využívání elektrického vinařského robota.

De Sousovi se ovšem nechtějí v žádném případě připravit o moderní vymoženosti: tradiční vypalování sudů, které umožňuje odstranit mrtvý kvasničný kal a zbytky hroznů, aby víno bylo tělnatější, nevylučuje využití techniky umožňující zasílat videa o statku a jeho sklepích.