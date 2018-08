Ve při o migranty. Italská loď je vzala, vláda ji posílá na Maltu

Itálie a Malta se dostaly do konfliktu ohledně další skupiny migrantů plavící se po Středozemním moři do Evropy. Italský ministr vnitra Matteo Salvini uvedl, že loď italské pobřežní stráže vzala v noci v maltských vodách na palubu přes 170 osob, kterým předtím maltská hlídka neposkytla pomoc. Migranty by podle ministra měla přijmout Malta.

"Požádal jsem italské plavidlo, aby kontaktovalo maltské úřady, aby poskytly přístav na jejich vylodění," citovala Salviniho agentura AFP. Italské ministerstvo vnitra podle Salviniho o noční operaci lodě italské pobřežní stráže nevědělo. Salvini obvinil maltské námořnictvo, že migrantům neposkytlo asistenci a snažilo se jejich člun doprovodit do italských vod. Italská loď ale podle něj zasahovala ještě ve vodách Malty.

Nový spor kolem přijetí migrantů se objevil jen den poté, co se na Maltě vylodilo 141 osob ze záchranářské lodě Aquarius. Pětice zemí Evropské unie se předtím dohodla, že si běžence rozdělí, později se k nim přidala ještě Itálie. Podle italských médií souhlasil Řím s přijetím 20 migrantů.

Tato dohoda by ale podle zdrojů z ministerstva vnitra byla v ohrožení, pakliže by musela novou skupinu migrantů přijmout Itálie, napsala agentura ANSA. Salvini prohlásil, že co se týče přijímání běženců, splnila Itálie v posledních letech "svou povinnost a také povinnosti ostatních".