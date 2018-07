Vědci vypátrali potomka rodu z 15. století. Pomůže odhalit záhadu

Nové vědecké poznatky by mohly vyřešit jednu z největších záhad v historii Anglie. Genetikům se totiž podařilo získat jedinečný vzorek DNA, který by mohl odhalit, zda skutečně anglický král Richard III. zavraždil děti svého předchůdce Eduarda IV. O záhadné smrti "princů ve věži" kolují legendy už celá staletí. Genealogové ale nyní vypátrali přímou pokrevní příbuznou obou chlapců. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Zcela nové informace odhalila nová kniha Mythology of the Princes in the Tower, která vyšla během uplynulého týdne. Kostru krále Richarda III. objevili archeologové před pouhými šesti lety pod jedním z parkovišť v Leicesteru na místě někdejšího františkánského kostela. Pravost ostatků tehdy potvrdila analýza DNA.

Právě v souvislosti s osobou Richarda III. panuje mnoho pověst a legend. Například pisatelé tudorovského období uváděli, že měl tělesnou deformaci, kulhal a na zádech měl hrb. To všechno navíc spojovali i s jeho údajně velmi krutou povahou. Nicméně v dnešní době považují historici taková tvrzená za přehnaná. Podle ostatků měl sice král těžkou skoliózu a malou kostru, ale současně poměrně pohledný obličej.

Po smrti krále Eduarda se jeho strýc Richard prohlásil za krále a jeho potomky, Eduarda a Richarda, označil za nelegitimní a nechal je zavřít do Towerské pevnosti v Londýně. Během rekonstrukce objevili dělníci v roce 1674 v Toweru dvě dětské kostry. Všichni od té doby předpokládali, že jsou to malí princové. Tyto ostatky proto nechala šlechta pohřbít ve Westminsterském opatství. Nikdo v minulosti ale nemohl potvrdit, že jsou to skutečně malá knížata.

Pokrevní příslušník rodu

Nyní ale genealog Glen Moran objevil přímého pokrevního potomka v ženské linii princů, konkrétně z babiččiny strany. Jedná se o anglickou operní pěvkyni Elizabeth Robertsovou, která poskytla vzorek svého DNA. Nyní se vědci chystají porovnat vzorek Elizabeth s údajnými ostatky obou chlapců. Pokud v tomto případě nastane shoda, je velká pravděpodobnost, že Richard III. "prince z věže" skutečně uvěznil a podílel se na jejich smrti.

"To, že jsme nalezli přímého potomka, který nám navíc poskytl vzorek DNA, mění možnosti celého pátrání. Tradiční příběh o "princích z věže" byl vždy velmi problematický. Bylo složité dokázat, zda je to pravda. Nyní jsme ale mnohem blíže k odhalení pravdy," popisuje historička Philippa Langleyová.