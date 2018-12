Velký krok do neznáma. Brexitový plán schytává kritiku

Jako "velký krok do neznáma" kritizoval o víkendu vládní brexitový plán výbor britského parlamentu pro odchod země z Evropské unie. Podle zprávy výboru složeného ze zástupců několika stran neposkytuje politické prohlášení o budoucích vztazích Británie a EU "dostatečnou jistotu" o budoucnosti země. Snaha premiérky Theresy Mayové prosadit dohodu ujednanou v Bruselu tak dostala další ránu a v britských médiích se šíří spekulace o tom, že vláda klíčové hlasování plánované na úterý odloží, aby se vyhnula potupné porážce.

Úřad premiérky stále trval na tom, že o "rozvodové dohodě" s EU se v úterý hlasovat bude. Ve stejném smyslu se ve vysílání televize BBC vyjádřil i ministr pro brexit Stephen Barclay. "Hlasování se uskuteční, a to proto, že je to dobrá dohoda a je to jediná dohoda," řekl.

Britská média v posledních dnech informují, že uvnitř vlády se údajně živě diskutuje o odkladu hlasování. Deník The Times napsal, že vládní kolegové Mayovou přesvědčili o potřebě ještě jednou vyjet do Bruselu a pokusit se na poslední chvíli získat další ústupky. To by mohlo vést k odsunutí rozhodování parlamentu na pozdější datum.

Podle informací britských novinářů vláda o odkladu hlasování může rozhodnout. "Její kolegové (premiérky) mě informují, že tak učiní, jestliže by čelila kolosální porážce, která by zcela podkopala důvěru v její schopnost vládnout, tedy rozdílem větším než sto hlasů," napsal moderátor televize ITV Robert Peston. Dodal, že v tuto chvíli se pro premiérku rýsuje prohra ještě o poznání výraznější.

Její straničtí kolegové kritizující předloženou brexitovou dohodu v neděli pokračovali ve volání po návratu k vyjednávacímu stolu s EU. Bývalí ministři Boris Johnson a Esther McVeyová opět vyzvali k opuštění takzvané severoirské pojistky, což je opatření zahrnuté do dohody ve snaze předejít obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a britským Severním Irskem po odchodu Británie z EU.

Mayová tvrdí, že bez kontroverzního opatření by žádná dohoda s EU nemohla být dosažena, a představitelé Unie zatím návrat k projednávání právně závazné "rozvodové dohody" jednoznačně odmítají. Zatím se objevily pouze spekulace, že EU by mohla přistoupit na drobné změny v nezávazném politickém prohlášení o budoucích vztazích, které by samotnou dohodu učinily mírně stravitelnější pro britské zastánce tvrdšího brexitu.

Deklarace o budoucích vztazích ponechává ve hře poměrně širokou škálu scénářů a podle zmiňovaného výboru britských poslanců se v ní vláda vyhnula "těžkým volbám". V důsledku toho by se prý mohlo vyjednávání o podobě vztahu po odchodu z EU výrazně protáhnout.

"Po 20 měsících vyjednávání známe pouze podmínky britského odchodu, nikoli však povahu našeho budoucího vztahu s EU. Premiérčina dohoda nenabízí dostatečnou jednoznačnost ani jistotu ohledně budoucnosti," uvedl výbor ve svém hodnocení.