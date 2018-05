Velšan si venku na veřejnosti nezapálí, zákaz vyvolal pozdvižení

Wales se brzy stane první zemí ve Spojeném království, která zakáže kouření i ve venkovních veřejných prostorách, zejména ve školách, v nemocnicích a na dětských hřištích. Vláda předpokládá, že by zákon měl začít platit od léta příštího roku. Informoval o tom server The Guardian.

Labouristická vláda věří, že zákon ochrání lidi, kteří se stávají pasivními kuřáky, a zároveň to pomůže odradit potenciální budoucí kuřáky - děti a mládež.

Většina nemocnic má sice už nyní zavedenou určitou nekuřáckou politiku, nicméně ne všichni zaměstnanci to tolerují a dodržují. S novým zákonem by nově v případě porušení zákazu čelili pokutě.

"Jsem hrdý na to, že Wales i nadále zůstává v čele Spojeného království ohledně omezování kouření a zabraňování v tom, aby s tím mladí lidé vůbec začali," prohlásil k chystanému zákonu velšský ministr zdravotnictví Vaughan Gething.

Narážel i na to, že hlavní město Cardiff už v dubnu 2017 zakázalo kouření uvnitř veřejných prostor, což bylo o něco dříve než v Anglii.

Podpora veřejnosti

"Od roku 2007 jsme zaznamenali výrazné změny v postoji ke kouření. Tehdy nám byl odpovědí odpor vůči provedeným změnám, ale postupně jsme zaznamenali pozoruhodnou kulturní změnu a jsem potěšen, že náš plán rozšířit nekuřácké oblasti i na venkovní veřejné prostory získal obrovskou podporu veřejnosti," dodal ministr.

"Tyto zákony jsou velkým úspěchem v oblasti veřejného zdraví. Je důležité zajistit, aby děti neviděly kouření jako běžnou každodenní činnost. Musíme nastavit pozitivní příklady všude, kde to je možné," prohlásila Suzanne Cassová, ředitelka organizace ASH Wales Cymru, která ve své kampani bojuje proti tabáku.

"Podpora zákazu kouření ve společných venkovních prostorech, například v nemocnicích, na školních a dětských hřištích, je ve Walesu vysoká," potvrdila dále Cassová slova Gethinga.

Naopak prokuřácká skupina Forest se proti zákonu staví. "Vyhrožování pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům pokutami v době, kdy někteří z nich mohou prožívat nejzranitelnější období svého života, je opovrženíhodné. Co je špatného na kouření na vyhrazených místech?" řekl ředitel organizace Simon Clark.

"Venkovní kouření nepředstavuje pro veřejné zdraví žádnou hrozbu. Neexistuje ani žádný důkaz, který by potvrdil, že děti začnou kouřit jenom proto, že na veřejnosti uvidí někoho cizího, kdo si zapálí," dodal Clark.

Jak je to u nás?

S přijetím protikuřáckého zákona v květnu minulého roku nastaly určité změny i v českých nemocnicích. Většina z nich má stále vyhrazené venkovní areály pro kouření, ale některé nemocnice je chtějí postupně rušit.

Nicméně platí to, co doposud ve Walesu, než tam bude schválen nový zákon. V případě porušení zákazu nehrozí pacientovi žádná pokuta, jelikož se na to zákon nevztahuje. Nemocnice s tím zkrátka nic nezmůže.

"My je můžeme pouze slušně poprosit. Stává se bohužel velice často, že lidé nereagují," sdělil už minulý rok České televizi Filip Brož z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.