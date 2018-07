VIDEO: Desítky migrantů unikly policejní lodi. Na břehu utekly

Přes 30 migrantů v pátek ilegálně připlulo v gumovém člunu ke španělskému pobřeží, uniklo při tom policejní lodi a pak se rozuteklo po pláži do blízkého lesnatého terénu. Video zachycující tuto událost se objevilo na internetu.

Na záběrech je vidět člun plný většinou mladých mužů, jak směřují k pobřeží a při tom je sleduje policejní loď. Jakmile se člun přiblížil k pláži, lidé v něm začali odhazovat záchranné vesty, vyskakovat a posléze se rozbíhat po pláži před zraky zaskočených rekreantů.

Migranti přistáli na pláži u města Tarifa na jižním výběžku Pyrenejského poloostrova. Zřejmě přepluli Gibraltarskou úžinu, která dělí evropskou pevninu od severoafrického Maroka a která se v poslední době stává významnou trasou ilegálního pronikání do Evropské unie.

Ve srovnání s vrcholem migrační krize v roce 2015 se celkový počet migrantů znatelně snížil. Letos se jich na pobřeží Evropy dostalo kolem 55 tisíc, což je méně než polovina počtu za stejné období loňského roku, uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Nicméně Španělsko nedávno překonalo Itálii jako migranty preferovaná destinace. Letos jich tam podle španělského ministerstva vnitra přišlo zatím 17 tisíc. To je dvojnásobek ve srovnání se stejným časovým úsekem loni.

