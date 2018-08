VIDEO: Muž vykradl herní automat a odešel. Lidé jen zírali

Zákazníci baru Wetherspoons ve Farringdonu, historické části Londýna, byli svědky vskutku neobyčejné krádeže. Za bílého dne tam muž vyloupil peníze z herního automatu. Jeden z návštěvníků baru ho přitom natočil a video se okamžitě začalo šířit na sociálních sítích.

Neznámý muž s kšiltovkou a slunečními brýlemi přišel k automatu se šroubovákem, začal s ním páčit a po pár sekundách slavil úspěch: odstranil bezpečnostní kryt a z automatu vytáhl schránku s penězi. Poté v klidu odešel.

To vše udělal během sobotního dne, kde sedělo v baru s bezpečnostními kamerami několik nevěřícně koukajících zákazníků. Ti byli oněmělí úžasem respektive drzostí, s níž se muž rozhodl peníze ukrást.

Na zachycené nahrávce, jež se šíří na Twitteru, jeden zákazník říká: "To není možné. Tomu nemohu uvěřit." Jiná žena se lupiče z dálky jen nevěřícně zeptá: "Pane bože, co to děláte?"

Incident ale spíše lidi pobavil. Když muž se svým lupem odcházel, tak na něj jeden přihlížející se smíchem sarkasticky pořvával: "Jen běž synu. Uteč těm jejich kamerám!"

MY MAN ROBBED THE BANDIT IN SPOONS @ SHOREDITCH HAHAHAHAHA pic.twitter.com/Rp7YfCyO7R - Sean (@_seanomalley) 11. srpna 2018

Společnost Wetherspoons ani konkrétní pobočka The Sir John Oldcastle se k případu nevyjádřily. Vše řeší policie, která celou věc také zatím nijak nekomentovala.

Převážně s humorem to vzali Britové i pod příspěvkem na Twitteru. Ti se smáli přízvuku vysmátého Angličana, který pochází ze severozápadu. Jiní zase probírali to, proč muž nevybral mnohem atraktivnější a zřejmě i bohatší automat hned vedle.

S odpovědí nakonec přišel jeden uživatel: "Můj kamarád pracuje ve Wetherspoons. Řekl, že tyhle automaty jsou mnohem těžší pro vloupání. Pravděpodobně by mu to zabralo moc času," vysvětlil.