VIDEO: Panovačná starostka z malé vesničky baví Slovensko

Ještě donedávna vesničku Fekišovce ležící v Košickém kraji zřejmě neznal ani leckterý Slovák. Nyní ji ale svým autoritářským chováním proslavila starostka Miroslava Fedorová, která na prvním zasedání obecního zastupitelstva pětici zvolených zástupců peskovala jako nezvedené žáky. Zkrácený videozáznam ze schůze v této vsi s asi třemi stovkami obyvatel se na Slovensku těší mimořádné oblibě. Podle jeho autorů ale odráží rozpoložení, v jakém se nachází slovenská společnost.

Sestřih videa, který už vidělo přes 1,2 milionu lidí, přinesla satirická facebooková stránka Zomri. Hned na začátku starostka rázně vybízí zastupitele, aby zazpívali slovenskou hymnu. Ti rozpačitě stojí a když jeden z nich spustí, nejistě se k němu přidají. Zcela je ovšem "převálcuje" šéfka obce Fedorová se svým pronikavým, falešným hlasem. Po první sloce se ukáže, že na druhou už si zastupitelé nevzpomínají, za což je starostka pokárá, i když text sama poplete.

Zastupitele kritizuje také za to, že nepotvrdili účast na schůzi. "Žádám, abyste to v budoucnu striktně dodržovali," říká Fedorová. "Když vám napíšu, že máte potvrdit účast na zastupitelstvu, mailem, telefonicky nebo nevím jak, tam mi ji potvrdíte, toto od vás budu vyžadovat," vrací se k této věci i později během zasedání. "Nezlobte se na mě, ale to skutečně nesvědčí o vaší loajalitě vůči mně," rozčiluje se Fedorová kvůli této "nepořádnosti" zastupitelů.

Bez komplikací se neobejde ani předčítání slibu zastupitele. "Máte se postavit, paní Harabinová, sliby se skládají vestoje," vyzve starostka zastupitelku Máriu Harabinovou, která předepsaný text odříkává vsedě. Ta to odmítne a chce, aby ji starostka k tomu vyzvala. "Já vás k tomu nemám co vyzývat, máte mít tolik inteligence, abyste se postavila," trvá na svém Fedorová. Když zastupitelé mezi sebou vyberou zapisovatele, starostka to odmítne, protože "Ďoďo neumí dobře psát na počítači". Ačkoli sama zastupitelům několikrát tyká, kárá je, když oni tykají jí.

V podobném duchu dohadování, výpadů a invektiv ze strany Fedorové vůči ostatním zastupitelů se nesou i další části schůze. Člověku, který schůzi natáčí, vyhrožuje, že pokud záznam zveřejní, dá věc "policii a soudu".

Podle správců satirické stránky Zomri jde o "skutečnou sondu do duše našeho národa, našeho myšlení a celé naší země". V reakci na starostčino lamentování kvůli nepotvrzené účasti vznikla webová stránka fekisovce.sk, kde každý může potvrdit, že se na zasedání obecního zastupitelstva dostaví. Stránka obce obce.fekisovce.szm.com ale dostupná není.

Poté, co se starostka díky videu na Slovensku stala "slavnou", v televizi Markíza vysvětlovala, že je dost temperamentní. "Asi jsem si neuvědomila, že jsem měla jednat mírněji, ale bohužel se to stalo," řekla.

Některým obyvatelům Fekišovců se chování Fedorové nelíbí, jiní ji ale chválí coby schopnou starostku. "Takové pošlapávání zákona a slušnosti se jen tak nevidí. Bohužel podobná situace je i v jiných obcích," poznamenala na twitteru protikorupční organizace Transparency International.