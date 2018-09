Vítr smetl karavan do moře, žena v něm zahynula

Na západě Irska ve středu zahynula žena poté, co karavan, v němž spala, sfoukl silný vítr z útesu do moře. Informoval o tom list The Irish Times. Britské ostrovy nyní sužuje bouře Ali, kvůli které je jen v Irsku bez proudu zhruba 186 tisíc domácností a podniků.

Vítr smetl obytný přívěs do moře z útesu poblíž vesnice Claddaghduff v západoirském hrabství Galway. "Místo na pláži jsme prohledali a zakrátko jsme našli tělo ženy ve věku mezi 50 a 60 lety," uvedla irská policie. Podle irské veřejnoprávní stanice RTÉ je obětí neštěstí turistka ze Švýcarska.

Vítr, který doprovází bouři Ali a dosahuje rychlosti 140 kilometrů za hodinu, v Irsku vyvrací a láme stromy, které v několika případech popadaly na automobily. Bez elektřiny se ocitlo zhruba 186 tisíc domácností a podniků. Zhruba 50 letů, které měly odstartovat či přistát na letišti v Dublinu, bylo zrušeno.