Vláda Bierleinové podala demisi, prozatímně zemi vede dál

Demisi po nedělních parlamentních volbách podle očekávání podala rakouská úřednická vláda Brigitte Bierleinové. Prezident Alexander Van der Bellen pak stejný tým pověřil, aby zemi vedl až do vytvoření nového kabinetu, který už bude sestaven na základě koaličního vyjednávání. Informovala o tom agentura APA.

Předčasné parlamentní volby v Rakousku vyhrála v neděli Rakouská lidová strana (ÖVP) Sebastiana Kurze, který byl premiérem do května. Pád jeho vlády tehdy způsobila korupční aféra koaličního partnera Svobodné strany Rakouska (FPÖ), jejíž předseda Heinz-Christian Strache kvůli ní v květnu rezignoval na vedení strany. Dnes Strache oznámil, že končí své členství ve straně i kariéru v politice. V nedělních volbách Svobodní výrazně propadli.

Ve středu by měl prezident Van der Bellen zahájit sérii povolebních schůzek se šéfy parlamentních stran. První se s ním má podle agentury APA sejít Kurz, jehož prezident už slíbil pověřit sestavením nové vlády. K ní bude ale třiatřicetiletý politik potřebovat koaličního partnera.

Pověření sestavit vládu by měl dostat Kurz podle APA poté, až budou ve čtvrtek sečteny jako poslední i hlasy, které voliči odevzdali mimo své trvalé bydliště. Rakouský expremiér v pondělí uvedl, že při hledání vládního partnera povede "řádné rozhovory se všemi stranami". A zatímco po volbách v roce 2017 byla koaliční vláda lidovců s protiimigrační FPÖ dojednána během dvou měsíců, tentokrát by to podle Kurze mohlo trvat déle.