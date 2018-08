Vlna veder ve Španělsku si vyžádala tři desítky obětí

Nedávná vlna veder ve Španělsku si vyžádala nejméně 30 obětí, z toho 23 lidí zemřelo v Katalánsku. Novou tragickou bilanci z Katalánska oznámily úřady tohoto regionu, které dosud uváděly 11 obětí. Ve zbytku země zemřelo kvůli nedávných horkům podle dřívějších údajů sedm lidí. Extrémní teploty sužovaly Pyrenejský poloostrov od sklonku července do začátku minulého týdne.

Katalánské ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo, že od 24. července do 13. srpna zemřelo v tomto autonomním regionu na severovýchodě Španělska v důsledku veder 13 mužů a deset žen ve věku od 41 do sta let. Deset lidí zemřelo doma a ostatní podlehli následkům horka na ulici, kde někteří pracovali či sportovali. Většina obětí zemřela v Barceloně.

Největší vedra sužovala přitom jih a jihozápad země, nejvyšší teploty naměřili toto léto ve španělském regionu Extremadura v provincii Badajoz, kde bylo začátkem srpna přes 46 stupňů. Španělský teplotní rekord ale tímto nepadl, nejvíce horko bylo v zemi loni v červenci v Córdobě (46,9 stupně).

Kromě Katalánska zemřeli při letošní vlně veder ve Španělsku také čtyři lidé v regionu Extremadura, dva v Murcii a jeden v Andalusii. Mezi oběťmi je i cizinec - čtyřicetiletý německý poutník, který zemřel v extremadurské provincii Cáceres, když šel ze Sevilly nejdelší trasu pouti do Santiaga de Compostela.