Volební kampaň v Rakousku byla nudná, shodli se politologové

Kampaň před nedělními předčasnými parlamentními volbami v Rakousku byla obsahově prázdná, místy nudná a provázely ji spíše osobní útoky než souboj idejí. Shodli se na tom dva rakouští politologové, které oslovila agentura. Za důležité téma vrcholícího předvolebního klání by se podle nich dala označit ochrana životního prostředí a boj proti klimatickým změnám, naopak migrace nehrála letos zdaleka takovou roli jako před minulými volbami v roce 2017.

"Dosud to byl dost bezobsažný předvolební boj," zhodnotil kampaň politolog z Vídeňské univerzity Markus Wagner. Podle něj se neobjevila žádná velká témata, nad kterými by se političtí soupeři utkali. "Šlo jen o volební kampaň jako takovou, o to jak je špinavá nebo čistá, o to, kdo porušuje pravidla, kdo koho pomlouvá," dodal s tím, že postrádal "debaty, ve kterých by šlo o hledání konkrétních řešení".

Také podle politoložky z univerzity v Innsbrucku Lore Hayekové se končící kampaň nesla ve znamení "vzájemných útoků stran, ale méně už ve znamení témat, která by měla nějaký obsah".

Ve srovnání s předchozími lety se nicméně podle obou odborníků mnohem častěji hovořilo o klimatických změnách a o tom, jakým způsobem s nimi bojovat. "Souvisí to i s tím, že se volby konají na podzim po druhém nejteplejším létě všech dob. Celé léto se o klimatu ve společnosti hovořilo," zdůraznila Hayeková. Z toho podle ní dokázali politické body vytěžit především zelení, kteří se po minulých volbách do parlamentu vůbec nedostali, nyní by ale mohli podle některých odhadů dosáhnout až na třináct procent. Pokud by se to naplnilo, zajistili by si nejlepší výsledek v dějinách.

Migrace v pozadí

Téma migrace, které dominovalo předvolební kampani v roce 2017, podle Hayekové i Wagnera zůstalo tentokrát spíše v pozadí. Protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ) se jej sice jako své hlavní téma snažila do debaty dostat, ale bez většího úspěchu.

"Jedním z velkých témat volební kampaně bylo vše, co souviselo s videem z Ibizy, s korupcí, s možnými zásahy stran do veřejných financí," připomněla ještě innsbrucká politoložka Hayeková. "Ovšem nebylo to tak silné téma, jak by člověk býval čekal vzhledem k tomu, že to předčasné volby vlastně vyvolalo," dodala.

Zveřejnění video z Ibizy vedlo v květnu k pádu koaliční vlády lidovců Sebastiana Kurze a FPÖ a vypsání předčasných voleb. Na tajně pořízeném záznamu z doby před parlamentními volbami v roce 2017 tehdejší šéf FPÖ a pozdější vicekancléř Heinz-Christian Strache hovoří s ženou, která se vydávala za neteř ruského oligarchy. Tématem rozhovoru bylo možné nezákonné financování FPÖ a přidělování státních zakázek výměnou za volební pomoc. Hovořilo se i o odkupu významného podílu v listu Kronen Zeitung, který je nejčtenějším novinovým titulem v Rakousku, a následném ovlivňování veřejného mínění.