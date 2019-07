Von der Leyenová ve vedení Evropské komise. Volba byla těsná

V čele příští Evropské komise stane dosavadní německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. V úterním tajném hlasování získala nominace těsnou podporu 383 poslanců europarlamentu, oznámil jeho předseda David-Maria Sassoli. Německá politička, kterou do funkce navrhl summit EU počátkem tohoto měsíce, potřebovala nejméně 374 hlasů. Nakonec tedy obdržela jen o devět hlasů více. Proti bylo 327 členů Evropského parlamentu.

"Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi dali," řekla von der Leyenová, blízká spolupracovnice německé kancléřky Angely Merkelové, krátce po zveřejnění výsledků hlasování. Uvedla, že si je vědoma velké zodpovědnosti, která před ní nyní stojí.

Své zvolení šedesátiletá německá politička pokládá za hlas "pro silnou Evropu od východu na západ, od severu k jihu", pro Evropu, která je odhodlána bojovat za vlastní budoucnost a nebojovat mezi sebou.

Z výsledku tajného hlasování je však patrné, že von der Leyenová nedokázala o svých kvalitách pro práci v čele Evropské komise přesvědčit značný počet europoslanců ani z těch frakcí, které jí oficiálně před tajným hlasováním vyslovily podporu.

"V demokracii platí, že většina je většina," reagovala na výsledek tajné volby německá politička na tiskové konferenci. Připomněla, že před dvěma týdny, kdy se na jejím jméně překvapivě shodl unijní summit, byla její podpora ještě nižší. Byl to ovšem podle ní do značné míry důsledek toho, že se šéfové států a vlád rozhodli nerespektovat princip takzvaných vedoucích kandidátů evropských politických frakcí, z nichž se očekával výběr šéfa nové Evropské komise.

"Viděla jsem tedy, že je třeba práce s politickými skupinami, abych je přesvědčila. A dala dohromady pracovní program pro příštích pět let. Jsem neskutečně šťastná, že ani ne po dvou týdnech se nám podařilo dosáhnout proevropské většiny. To je solidní start," prohlásila. Přeje si s europarlamentem pracovat konstruktivně na klíčových úkolech, které před EU stojí. "Před dvěma týdny se zdálo nemožné, že se do této fáze dostanu," dodala.

Její zvolení uvítal lídr evropských lidovců Manfred Weber, který byl v květnových eurovolbách právě "spitzenkandidátem" a tedy uchazečem o funkci, do níž nyní von der Leyenovou europarlament potvrdil. "Prokázala, že je odhodlanou Evropankou s ambiciózní agendou pro budoucnost," uvedl.

Pro liberální frakci Obnova Evropy bude důležité, zda von der Leyenová skutečně splní své sliby. "Budeme se dál angažovat v konstruktivním a transparentním dialogu, abychom splnili sliby, které jsme dali našim voličům," zdůraznil lídr frakce v EP Dacian Ciolos.

Výsledek naopak kritizovala například levicová frakce GUE/NGL, která snahu von der Leyenové dostat poslance na svou stranu označila v prohlášení po volbě za "prázdné sliby učiněné na poslední chvíli". Návrhy týkající se ochrany klimatu jsou podle levicové frakce nedostatečné a cynické podobně jako její plány v daňové oblasti.

Stávajícího předsedu EK Jeana-Claudea Junckera by měla von der Leyenová nahradit od počátku listopadu. Do té doby musí ve spolupráci s členskými zeměmi EU sestavit svůj tým, přeje si přitom co nejvyrovnanější zastoupení mužů a žen. Každého z budoucích eurokomisařů čeká následně slyšení před příslušnými výbory europarlamentu a bývá pravidlem, že někteří neuspějí. Slyšení by se měla uskutečnit mezi 30. zářím a 8. říjnem, uvedl dnes europarlament. Komisi jako celek by pak měl europarlament definitivně potvrdit, nejspíš na schůzi začínající 21. října.