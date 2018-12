Vyšší počet přesčasových hodin vyhnal Maďary do ulic

Několik tisíc lidí se sešlo před sídlem parlamentu v Budapešti na demonstraci proti plánovanému zákonu, který by měl umožnit zaměstnavatelům rozšířit počet přesčasových hodin. O novém právní předpisu by poslanci měli hlasovat začátkem příštího týdne, napsala agentura DPA.

Tento normativní akt, pokud bude schválen, umožní, aby zaměstnanci ročně odpracovali až 400 přesčasových hodin místo dosavadního limitu 250 hodin. Krom toho mohou být přesčasy nahrazovány či propláceny v časovém období až tří let.

K sobotnímu protestu svolaly pracující do hlavního města nejvýznamnější maďarské odborové organizace. "V Maďarsku nosíme na svých bedrech největší zátěž, ale máme nejnižší výdělky v Evropě," prohlásil podle DPA z řečnické tribuny předseda Maďarské odborové konfederace László Kordás.

Podle návrhu nového zákona by zaměstnavatelé mohli svým zaměstnancům nařídit odpracování až 250 přesčasových hodin ročně. V případě využití většího počtu hodin, až do 400, by s tím museli zaměstnanci souhlasit. Odbory v tom ale žádný prostor pro svobodnou vůli pracovníků nevidí, protože zaměstnavatelé je mohou k souhlasu přimět nižší mzdou či jinými nátlakovými prostředky.