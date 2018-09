Za nezávislost Katalánska demonstruje v Barceloně milion lidí

V Barceloně demonstruje za nezávislost Katalánska zhruba milion lidí, sdělila místní policie. Úterní manifestace se koná u příležitosti Dne Katalánska (La Diada), kterým si Katalánci připomínají výročí připojení regionu ke španělské koruně v roce 1714. Mohutná demonstrace podle agentury AFP ukazuje, že separatisté jsou stále schopni se mobilizovat i poté, co neuspěli s pokusem o odtržení regionu od Španělska. Devět separatistických politiků navíc skončilo ve vězení.

Manifestace začala s odkazem na 11. září 1714 tradičně přesně v 17:14 SELČ. V davu bylo vidět množství katalánských vlajek a zněly pokřiky jako "Nezávislost!".

"Dožadujeme se našeho práva stát se národem, a to demokratickým a mírovým způsobem," řekl AFP jeden z demonstrantů. Hlavním smyslem manifestace je nicméně domoci se propuštění katalánských vůdců, kteří jsou kvůli své roli v loňském referendu a jednostranném vyhlášení nezávislosti vyspělého Katalánska, kde žije asi 7,5 milionu lidí, ve vyšetřovací vazbě a čelí obvinění ze vzpoury.

Kvůli výročí byly do Barcelony povolány policejní posily. Zástupce španělské vlády v regionu požádal minulý týden o 600 mužů, což označil za běžný postup při manifestacích.

Katalánský premiér Quim Torra před týdnem zahájil novou kampaň za nezávislost regionu. Vyzval Katalánce, aby silnou účastí na manifestacích pomohli přimět španělskou vládu k povolení referenda o sebeurčení Katalánska. Zdůraznil, že je ochoten jednat s vládou v Madridu o budoucnosti Katalánska a že odmítá násilí.

Průzkum je téměř nerozhodný

Podle průzkumu veřejného mínění, který vládní agentura Centre d'Estudis d'Opinió provedla v červenci, je pro odtržení Katalánska 46,7 procenta obyvatel regionu, kdežto proti jeho vyčlenění ze Španělska se staví 44,9 procenta.

Španělský socialistický premiér Pedro Sánchez, který se moci ujal v červnu, se ke katalánské otázce, tedy k nejožehavějšímu tématu španělské politiky, staví o poznání smířlivěji než jeho konzervativní předchůdce Mariano Rajoy. Přesto dal jasně najevo, že referendum o odtržení Katalánska nepovolí a stejně tak nepřistoupí na jednostranné vyhlášení nezávislosti.

