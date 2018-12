Zábava se změnila v jatka, v italském klubu zemřelo šest lidí

Šest lidí zahynulo a asi 120 dalších utrpělo podle italského deníku Corriere della Sera zranění v davové panice, která v noci na sobotu vypukla mezi návštěvníky nočního klubu u italského přístavního města Ancona. Mezi oběťmi jsou tři dívky a dva chlapci mladší 18 let a 40letá žena, která do klubu doprovázela svoji dceru.

Dvanáct zraněných je ve vážném stavu. Do klubu Lanterna azzurra ve městě Corinaldo nedaleko Ancony podle rozhlasové stanice RAI přišlo asi tisíc lidí. Konal se tam koncert rappera známého pod pseudonymem Sfera Ebbasta.

Někteří svědci vypověděli, že chaos způsobil sprej podobný pepřovému, který na koncertě rozprášil jeden z návštěvníků. Nicméně velitel anconských hasičů Dino Poggiali tuto informaci nepotvrdil. Stejně tak nedokázal podle agentury AP říct, zda je pravda, že jeden z únikových východů byl zavřený nebo zablokovaný. Dodal, že když záchranáři dorazili do klubu, všechny dveře byly otevřené.

"Byl tam zmatek. Vyhazovači se snažili dostat lidi ven," řekl jeden z návštěvníků klubu rádiu RAI. "Vyšel jsem ven hlavním vchodem. Lidé jeden po druhém padali přes sebe," popsal.

Někteří návštěvníci klubu, kteří utrpěli jen lehčí zranění, byli po ošetření v nemocnici propuštěni domů. Neštěstí nyní vyšetřují nejen hasiči, ale i polovojenská policie (carabinieri).

