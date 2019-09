Žáci jsou agresivní, protože mají hlad, tvrdí učitelé

Žáci základních a středních škol jsou během výuky rozptýleni, náladoví a vyrušují, protože jsou hladoví. Z hladu potom pramení jejich agresivita vůči spolužákům, učitelům a dalším zaměstnancům školy. Vychází to z průzkumu společnosti Opinium ve Velké Británii, jehož se zúčastnila tisícovka učitelů. Informoval o tom server The Independent.

Více než čtvrtina učitelů (27 procent) si povšimla, že žáci během výuky škrábou nebo dokonce kopou do ostatních. Jako příčinu přitom vidí skutečnost, že nesnídali a jsou hladoví. Dvanáct procent kantorů dokonce uvedlo, že žáci byli násilní přímo proti nim.

O tom, že žáci chodí ráno do školy hladoví, je přesvědčeno až 84 procent učitelů. Téměř desetina z nich dále uvedla, že škola je kontaktována i samotnými rodiči, kteří si stěžují na to, že jejich dítě bylo nějakým způsobem rozrušeno nebo vyvedeno z míry někým z hladových spolužáků.

"Neviníme děti za jejich chování v důsledku hladu - žádné dítě by nemělo chodit do školy bez snídaně. Naše nejnovější zjištění poukazují na to, že děti stále chodí do školy bez nezbytné energie, která jim pomáhá v učení," řekla Kate Princeová, manažerka společnosti Kellogg's, která poskytuje rady ohledně zdravé výživy.

Geoff Barton, generální ředitel Asociace školních a vysokoškolských vedoucích pracovníků, vidí za absencí snídaně narůst chudoby. "Školy v posledních letech zaznamenaly nárůst míry chudoby žáků a s tím souvisejících problémů s žáky, kteří přijdou do školy hladoví. Je to mnohem běžnější, než si veřejnost uvědomuje," řekl.

"Školy vynakládají hodně práce na to, aby podpořily žáky, kteří jsou v této nevýhodě. Poskytují jim jídlo. Jde však o situaci, která je pro jednu z nejbohatších zemí světa nepřijatelná. Vláda musí dělat více, aby poskytla podporu rodinám, které ji očividně tolik potřebují," doplnil.

"Dobrá výživa je pro zdraví dítěte a jeho chování důležitá - proto jsme rozšířili náš snídaňový klubový program napříč 1700 školami a nyní poskytujeme bezplatnou školní stravu 1,3 milionu nejvíce znevýhodněným dětem v zemi," reagoval mluvčí ministerstva školství.