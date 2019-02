Zahraniční styky se Sýrií pokračují na nižší úrovni, tvrdí Erdogan

Turecko udržuje, i když v omezeném režimu, kontakty se syrskou vládou. Prohlásil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ankara přitom podporuje povstalce, kteří již několik let bojují proti režimu prezidenta Bašára Asada. Toho Erdogan dokonce nazval teroristou a několikrát během téměř osm let trvající války rovněž uvedl, že musí ze své funkce odstoupit. Informovala o tom agentura Reuters.

Syrskému prezidentovi a jeho armádě se během poslední doby s pomocí Ruska a Íránu podařilo získat zpět kontrolu nad mnohými územími ovládanými dříve povstalci. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu již loni v prosinci uvedl, že Turecko i další země uvažují o spolupráci s Asadem, jestliže by zvítězil v demokratických volbách. V lednu pak z Ankary zaznělo, že udržuje nepřímý kontakt s Damaškem přes Rusko a Írán. A nyní Erdogan naznačil, že existují i přímé kontakty se syrskou vládou.

"Zahraniční styky se Sýrií pokračují na nižší úrovni," řekl turecký prezident. "Političtí vůdci mohou být odříznuti, ale zpravodajské služby mohou kvůli svým zájmům komunikovat. I když máte nepřítele, neměli byste s ním přerušovat styky. Možná je budete později potřebovat," dodal Erdogan.

Erdogan by měl o situaci v Sýrii debatovat 14. února na schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a íránským vůdcem Hasanem Rúháním v Soči.