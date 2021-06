Zájem o saský příspěvek na ubytování mělo přes 1400 českých pendlerů

Zájem o příspěvek na dočasné ubytování v Sasku v době vrcholu pandemie nemoci covid-19 mělo přes 1400 pendlerů z České republiky, zhruba polovině z nich Sasko peníze schválilo. Podpůrný program, který pendlerům od prosince pomáhal překonat komplikované dojíždění a později i uzavřené hranice, Sasko ukončilo ke 4. červnu. Saský ministr hospodářství Martin Dulig v úterý sdělil, že Sasko si českých a také polských přeshraničních pracovníků cení, proto jim chtělo pomoci.

Pendlerům, kteří nechtěli, nebo nemohli splnit karanténní podmínky pro dojíždění, nabídlo Sasko příspěvky na ubytování přímo v této německé spolkové zemi, aby mohli dále pracovat. Přeshraniční pracovník tak mohl získat 40 eur (1020 korun) za noc. S sebou si mohl vzít i nejbližší rodinu, tedy partnera či děti. V takovém případě dostal pendler dalších 20 eur (510 korun) na osobu a noc. Saský premiér Michael Kretschmer i saský ministr hospodářství Martin Dulig to zdůvodňovali významem českých a polských pracovníků pro saskou ekonomiku. To Dulig zopakoval i nyní.

"Tímto opatřením jsme podpořili jak české a polské pracovníky, kteří do Saska dojíždějí za prací, tak i saské zaměstnavatele, kteří jsou na jejich odbornost odkázáni. České a polské kolegy potřebujeme," uvedl Dulig. Poznamenal, že Sasko má z práce pendlerů užitek již roky, proto jim v mimořádné situaci chtělo cestu za prací usnadnit. Podle německého úřadu práce pracuje v Sasku 10 tisíc polských pendlerů a 9000 českých.

Saské ministerstvo hospodářství zatím nemá kompletní bilanci podpory, protože ne všechny žádosti už byly posouzeny. Podávat žádosti je navíc možné až do 15. července.

"K 31. květnu byly podány žádosti o příplatek na ubytování pro 1436 pendlerů z Česka. Příplatky byly schváleny 657 českým pendlerům," sdělila Katja Gneupelová ze saského ministerstva hospodářství.

Po započítání polských přeshraničních pracovníků eviduje saské ministerstvo hospodářství 362 žádostí pro 1516 českých a polských pendlerů. "K 31. květnu bylo schváleno 197 žádostí pro 686 pendlerů o celkové sumě 602 460 eur (15,3 milionu korun)," uvedla Gneupelová. Z prozatímního statistického přehledu tak vyplývá, že v naprosté většině žádali o příplatek čeští pendleři, což lze vysvětlit tvrdšími německými karanténními opatřeními vůči České republice.

Gneupelová poznamenala, že jednotlivé rozpočítání částky mezi české a polské pendlery zatím není k dispozici, proto Sasko uvádí celkovou sumu, kterou zatím na podporu vynaložilo. Stejně tak saské ministerstvo hospodářství neeviduje počet žádostí podle jednotlivých fází pandemického vývoje.

Příplatky na bydlení Sasko nabízelo českým a polským pendlerům od 14. prosince, podpora ale tehdy byla omezena na takzvané systémově relevantní povolání. Tímto pojmem Německo označuje důležité profese pro chod země, jsou to především zdravotníci, pečovatelé, energetici či vodohospodáři. Od 14. února do 27. března měli nárok na peníze na ubytování všichni čeští pendleři, na Poláky se výjimka nevztahovala. To souviselo s tím, že Německo od 14. února považovalo Českou republiku za oblast s mutacemi koronaviru. Kvůli dohledu nad karanténními opatřeními, která až na vybrané pendlery a dopravce prakticky znemožnila cestování, obnovilo Německo s Českem hraniční kontroly.

Po zlepšení epidemické situace v Česku, které 28. března přešlo do mírnější kategorie vysoce rizikových zemí, plošná výjimka pro české pendlery skončila. Od května se podmínky pro cestování ještě více rozvolnily, neboť Česko získalo v Německu status pouze rizikové oblasti, od června je země vedena již jako epidemicky bezpečná. Další podporu tak Sasko považuje za zbytečnou.

Podobně Sasko podporovalo pendlery i během loňské jarní vlny pandemie. Tehdy příspěvky, které dosáhly 2,1 milionu eur (53,5 milionu korun), dostalo asi 1500 zahraničních pracovníků. Bavorsko, které s Českem rovněž sousedí, podobný program nepřichystalo.