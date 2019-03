Žluté vesty se vydaly na další protest. Rozhodující, píše tisk

V severofrancouzském městě Longuenesse se sešlo k dalšímu sobotnímu protestu takzvaných žlutých vest asi sto lidí. Snažili se zablokovat přístup k tamnímu obchodnímu centru, ale četnictvo je z místa vytlačilo. Lidé se před polednem začali scházet také na pařížské třídě Champs-Elysées. Protest je 17. v řadě a je označován za rozhodující.

Mají se konat také blokády kruhových objezdů, což by mohlo vyvolat dopravní problémy.

Lidé vytlačení z původního stanoviště v Longuenesse se chtěli přesunout ke kruhovému objezdu, ale i odtud je policie vytlačila, informoval novinář listu La Voix du Nord.

Minulou sobotu přišlo protestovat podle údajů ministerstva vnitra v celé zemi 39 200 lidí, z nichž 4000 bylo v ulicích Paříže. V porovnání s minulými sobotami byla účast nižší.

Organizátoři na facebooku k akci napsali, že jde o rozhodující dějství. "Neustoupíme," uvedli s tím, že by se měly konat protesty v sedě. Blokáda kruhových objezdů by měla trvat až do pondělí.

Už v pátek večer se několik desítek lidí snažilo utábořit se na Champ-de-Mars (Martově poli) v Paříži, ale policisté jim v tom zabránili. Akce podle francouzských médií skončila v nedaleké kavárně. Dnes odpoledne má ale pokračovat.