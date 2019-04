Změnil plán? Kiska se údajně chystá založit vlastní stranu

Dosluhující slovenský prezident Andrej Kiska připravuje podle listu Denník N založení vlastní politické strany a tento záměr hodlá oznámit ještě tento týden. Kromě svých spolupracovníků oslovil pro svůj projekt i politiky včetně expremiérky Ivety Radičové. Radičová ale zopakovala, že do žádné strany vstoupit již nehodlá a že nebude ani kandidovat do parlamentu, napsal list. Kiskův pětiletý mandát v úřadu hlavy státu skončí v polovině června, parlamentní volby by se v zemi měly konat na přelomu února a března příštího roku.

Kiska je podle poslední sondáže nejdůvěryhodnějším politikem na Slovensku. Z průzkumu agentury AKO, jehož výsledky o uplynulém víkendu zveřejnila televize TA3, vyplynulo, že devět procent Slováků by určitě volilo Kiskovu stranu, pokud by ji úřadující hlava státu založila.

Konzultace s Kiskou potvrdil i opoziční poslanec Gábor Grendel. Naopak nezařazená poslankyně a exministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská podobně jako Radičová listu řekla, že stranicky se angažovat nehodlá a ani nebude kandidovat v parlamentních volbách. Radičová uvedla, že spolupráce s Kiskou se týká programu. Podle listu Kiska oslovil také europoslankyni Janu Žitňanskou či ekonoma Marcela Klimeka.

Původně Kiska plánoval, že se stáhne z politiky. Postoj v této záležitosti ale začal měnit po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Loni v květnu Kiska, když oznámil své rozhodnutí neucházet se o znovuzvolení v letošních volbách hlavy státu, také řekl, že bude přemýšlet, jak nejlépe využit autority a důvěry velké části veřejnosti, aby i po skončení působení v prezidentském úřadu přispěl k začátku nové politické éry na Slovensku. Ještě loni na jaře přitom Kiska tvrdil, že stranu nezaloží, nebude kandidovat do parlamentu a že ani neuvažuje o funkci premiéra.

V kampani před březnovými přímými prezidentskými volbami Kiska podpořil právničku Zuzanu Čaputovou, která v sobotním rozhodujícím kole hlasování porazila místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče.

Kiska má dlouhodobě napjaté vztahy s expremiérem a šéfem nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Robertem Ficem, kterého Kiska před pěti lety porazil v prezidentských volbách. Fico v uplynulých týdnech slovně útočil na Kisku i kvůli daňové kauze prezidentovy rodinné firmy KTAG. V případu policie obvinila jednatele společnosti. Kiska, který byl před složením prezidentského slibu rovněž jednatelem KTAG, dříve řekl, že v daňové kauze bude po skončení mandátu prezidenta zřejmě obviněn i on sám. Vyšetřování Kiskovy rodinné společnosti souvisí s tím, že firma účtovala do nákladů výdaje na Kiskovu propagaci před prezidentskými volbami v roce 2014.