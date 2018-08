Změnu dráhy Merkelová odmítá. Integrovaní uprchlíci nezůstanou

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) se v neděli postavila proti návrhu sociální demokracie (SPD), aby odmítnutí žadatelé o azyl, kteří mají práci a jsou dobře integrováni, mohli ve spolkové republice díky úpravě přistěhovaleckého zákona zůstat. Svůj postoj dala šéfka německé vlády najevo ve veřejnoprávní televizi ARD.

Návrh SPD počítá s tím, že by někteří uprchlíci, kteří v Německu nemohou zůstat podle azylového zákona, mohli v zemi pobývat na základě zákona přistěhovaleckého. Takzvaná "změna dráhy" (Spurwechsel) by se týkala těch, kteří nemají nárok na azyl, ale mají pracovní místo a jsou dobře začleněni do společnosti.

Plány sociálních demokratů podporují zástupci církví i zaměstnavatelů, kteří díky dobré ekonomické kondici Německa jen těžko hledají pracovní síly. Podle mnohých z nich je nesmyslné odsunovat ze spolkové republiky lidi, kteří zde pracují, zatímco někteří migranti mohou zůstat, i když o práci ani hlubší integraci nejeví zájem.

Kancléřka a šéfka Křesťanskodemokratické unie (CDU) ale takové návrhy odmítla. Nepovažuje za správné vyslat navenek signál, že lidé mohou do Německa přicházet a už se v podstatě nebude rozlišovat, jestli jsou běženci, nebo jen hledají práci.

Plány SPD v neděli odmítl i šéf koaliční Křesťanskosociální unie (CSU) Horst Seehofer. Také vyjádřil očekávání, že se brzy podaří uzavřít dohodu o vracení migrantů s Itálií. Německo by na jejím základě ze svých hranic vracelo běžence, kteří už požádali o azyl v Itálii. Zároveň by se ale zavázalo k tomu, že podobný počet uprchlíků bude přijímat z lodí s migranty, které připlouvají do Itálie.