Ztráta důvěry. Volit by teď odmítla skoro třetina Němců

Kdyby se nyní v Německu konaly parlamentní volby, nešla by k nim téměř třetina voličů. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který zveřejnily stanice RTL a n-tv u příležitosti roku od řádných voleb do Spolkového sněmu. Účast v hlasování loni 24. září byla přitom vysoká. Odevzdat svůj hlas přišlo 76,2 procent voličů.

Podle autorů studie se do výsledků ankety promítly krize, které zmítaly spolkovou vládou v posledních týdnech a které mohly mít vliv na důvěru občanů v politiku. Jednalo se především o spory v souvislosti s protiimigračními demonstracemi v Chemnitzu (Saské Kamenici) a následnou kauzu šéfa civilní kontrarozvědky Hanse-Georga Maassena.

Podle průzkumu by nyní k urnám nepřišlo 31 procent dotázaných, během loňských parlamentních voleb přitom svůj hlas neodevzdalo nebo hlasovalo neplatně 24,8 procenta voličů.

Z těch, kteří by nyní k volbách přišli, bych jich 28 procent hlasovalo pro Křesťanskodemokratickou unii (CDU) kancléřky Angely Merkelové a její sesterskou Křesťanskosociální unii (CSU), která kandiduje pouze v Bavorsku. Před rokem jí svůj hlas dalo téměř 33 procent voličů. Sociální demokraté, kteří s CDU/CSU uzavřeli po dlouhých jednáních koaliční vládu, by podle průzkumu nyní získali 17 procent hlasů, tedy o 3,5 procentního bodu méně než v loňských volbách z 24. září.

Výrazně by si oproti loňsku podle průzkumu polepšili Zelení, které by podpořilo 16 procent dotázaných. Loni dostali jen 8,9 procenta hlasů. Zelení by na pozici třetí nejsilnější strany vystřídali protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD), která by ovšem i tak oproti loňsku posílila. Zatímco před rokem ji podpořilo 12,6 procent voličů, nyní by jich AfD podle průzkumu svůj hlas dalo 15 procent. Zhruba stejného výsledku by s deseti procenty dosáhla Levice (9,2 procenta před rokem), svobodní demokraté (FDP) by si mírně pohoršili na devět procent (10,7 procenta loni).