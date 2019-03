Zvrhlíci v církvi: papežova největší výzva

Papež František od svého zvolení před šesti lety okouzluje svět skromností a přímostí. Jak ale bude vnímán s odstupem času? Jako reformátor, bojovník s větrnými mlýny nebo pokrytec udržující status quo? Klíčový bude jeho postoj k sexuálnímu zneužívání. V Austrálii z něj nyní usvědčili zatím nejvýše postaveného klerika - někdejšího vatikánského muže číslo tři George Pella.

Jako kardinál Jorge Mario Bergoglio žil v malém bytě, sám si vařil a jezdil hromadnou dopravou. Po zvolení papežem se argentinský jezuita svým zásadám nezpronevěřil. Ve Vatikánu nebydlí v Apoštolském paláci jako jeho předchůdci, nýbrž ve dvoupokojovém bytě v Domě svaté Marty. Nepotrpí si ani na luxusní auta. Když zrovna nemává z papamobilu, sveze se Fiatem 500L nebo Škodou Rapid Spaceback. "Církev, která skutečně věří v Pána, musí být skromná a chudá," připomíná Ježíšovo učení a snaží se jít příkladem.

PR má "zmáknuté". S twitterem si tyká od začátku, před třemi lety se připojil na instagram. Na první zmíněné platformě ho sleduje 17,9 milionu lidí, na druhé 5,9 milionu. Když mu předloni při audienci na Svatopetrském náměstí sebrala tříletá holčička z hlavy zucchetto, samozřejmě se tomu zasmál. V případě jeho předchůdce Benedikta XVI. by to asi tak přirozeně nevypadalo.

Zároveň se dvaaosmdesátiletý František částečně zastává homosexuálů ("Pokud je někdo gay a hledá Boha a dobrou vůli, kdo jsem já, abych ho soudil?"), snaží se přispívat k urovnávání světových konfliktů a usiluje o mezináboženský dialog. Na začátku února jako první papež navštívil Arabský poloostrov - zavítal do Spojených arabských emirátů. Objímal se tam s šajchem Ahmadem Tajibem, který je jakožto hlava káhirské mešity al-Azhar považován za vůdce sunnitského islámu. Na konci března se vydá do další muslimské země - do Maroka.

Mocná australská zrůda

Jenže při zahraničních cestách se Františkovi musejí honit hlavou myšlenky související s něčím jiným než aktuálním programem - s problémem, který v poslední době rozežírá katolickou církev jako kyselina a stále více ničí její pověst: sexuálním zneužíváním. Počet obvinění a odhalených zločinů začíná nabývat obludných rozměrů. Minulý týden vybuchla dosud největší bomba. Soud v Melbourne oznámil, že George Pell, někdejší pokladník a třetí nejvýznamnější představitel Vatikánu, byl shledán vinným ze zneužití dvou hochů ve věku dvanáct a třináct let.