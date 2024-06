Evropská raketa Ariane 6 by měla poprvé do kosmu odstartovat 9. července

Evropská raketa Ariane 6 by měla poprvé odstartovat 9. července z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně. Podle agentury Reuters to dnes oznámila Evropská kosmická agentura (ESA) na berlínském leteckém veletrhu. Původně měla raketa odstartovat už v roce 2020.

"Ariane 6 představuje novou éru autonomních a všestranných evropských kosmických letů," uvedl šéf ESA Josef Aschbacher. "Jejím vypuštěním bude obnoven nezávislý přístup Evropy do vesmíru," dodal.

Ariane 6 je nástupcem Ariane 5, která byla v provozu od roku 1996 do léta 2023. Je určena k vynášení družic do vesmíru pro komerční i veřejné klienty a je výrazně levnější než její předchůdkyně. Nová raketa má zvýšit konkurenceschopnost Evropy v oblasti cestování do vesmíru. ESA uvedla, že již má objednávky na 30 letů s touto raketou. První komerční let Ariane 6 do vesmíru se má uskutečnit do konce roku.

Projekt Ariane 6 nabral čtyři roky zpoždění kvůli pandemii covidu-19 a problémům s vývojem. Odklad startu provázel růst nákladů, který navíc zhoršila inflace. Evropský vesmírný program čelí tvrdé konkurenci, zejména ze strany americké společnosti Space X, která posílá do vesmíru dvě rakety týdně, jak dříve napsala AFP.

Start Ariane 6 je důležitý pro evropský kosmický sektor, který se podle agentury DPA stále nachází v krizi, pokud jde nosné rakety. Poslední Ariane 5 vzlétla do vesmíru loni v červenci. Od té doby ESA nemá prostředky na vypouštění velkých družic. Problémy jsou i s lehčími družicemi, malá italská raketa Vega-C nestartovala od nehody v prosinci 2022. Do vesmíru by měla znovu vzlétnout v polovině listopadu.