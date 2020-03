Evropská unie bude dohlížet na zbrojní embargo v Libyi

Evropská unie ve středu zahájí u břehů Libye společnou operaci, jejímž hlavním cílem bude dohlížet na dodržování zákazu dovozu zbraní do země sužované občanskou válkou. Na podrobnostech námořní a letecké akce pojmenované Irini se shodly členské země. Naopak definitivně bude ukončena dlouhodobě nefunkční operace Sophia, která měla sloužit primárně k boji proti pašerákům lidí a zachraňování uprchlíků z vod Středozemního moře.

Na potřebě lepší kontroly zákazu dovozu zbraní do Libye, který stanovila Organizace spojených národů (OSN), se v lednu dohodli politici řady velmocí včetně samotné EU. Unijní ministři zahraničí poté v únoru navrhli nasadit lodě a letadla členských zemí do nové operace označené řeckým výrazem pro mír. Irini by měla dohlížet na dodržování embarga zvláště na problematickém východě Libye, kudy do země proudí velká část zbraní.

"Vím, že je mnoho zemí, které chtějí k misi přispět," nechtěl šéf unijní diplomacie specifikovat, jaké státy vyšlou do Středozemního moře svá plavidla či letouny. Mandát operace sice formálně začne běžet ve středu, konkrétní datum rozmístění plavidel však bude podle Borrella záležet na rozhodnutí vojenských velitelů a bude to v horizontu příštích dnů.

Řídící centrum Irini bude stejně jako v případě Sophie v Itálii. Povede ji kontradmirál Fabio Agostini.

Některé země požadovaly záruky, že nová operace nebude motivovat migranty, aby se v místech operace častěji pokoušeli o cesty do Evropy v naději, že je zachrání plavidla unijních zemí. Státy se nakonec shodly na tom, že lodě a letadla budou moci měnit svá působiště kdykoli bude hrozit, že by v nějaké lokalitě mohla jejich přítomnost vést ke zvýšení frekvence cest migrantů.

Pokud však lodě narazí na moři na plavidlo v nouzi či lidi vyžadující pomoc, podle Borrella je v souladu s mezinárodním právem vezme na palubu. Na tom, kam v takovém případě převézt zachráněné lidi, se podle španělského politika země v rámci nové mise předem dohodly.

Operace Irini nebude mít pozemní část

"Víme, jak postupovat a velitel plavidla bude vědět, co dělat," řekl novinářům Borrell bez dalších podrobností. Právě neochota zvláště ze strany migranty přetížené Itálie přijímat další lidi nalezené v moři paralyzovala předchozí operaci, která byla přes formální prodlužování mandátu už více než rok nefunkční.

V Libyi, která je nestabilní od pádu diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011, nyní proti sobě stojí premiér Fáiz Sarrádž, jehož mezinárodně uznaná vláda má pod kontrolou jen malé území kolem hlavního města Tripolisu, a polní maršál Chalífa Haftar, jehož jednotky ovládají většinu Libye. Boje pokračují navzdory výzvám mezinárodního společenství i tomu, že místní úřady minulý týden registrovaly první případ nákazy koronavirem.

Operace Irini nebude mít pozemní část, což podle kritiků výrazně omezí její dosah, neboť většina zbraní do Libye proudí po zemi. Podle Borrella pomůže tento nedostatek vyrovnat nasazení letounů a satelitů. Vedle zbraní by měla monitorovat také zakázaný export ropy a ropných produktů. Jejím úkolem bude také pomáhat ve výcviku libyjské pobřežní stráže a rozbíjení gangů pašujícících lidi, tedy úkoly končící operace Sophia.