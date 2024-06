Francie pošle 200 milionů eur na obnovu Ukrajiny, řekl Macron

Francie hodlá investovat na 200 milionů eur (téměř pět miliard Kč) do obnovy ukrajinské infrastruktury zničené ruskými útoky, a to včetně energetiky. Po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to dnes řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Oznámil i další vojenskou pomoc: Paříž podle něj vybaví a vycvičí jednu brigádu ukrajinské armády, což podle něj odpovídá 4500 vojáků, a dodá nové střely s dlouhým doletem SCALP. Už ve čtvrtek Macron oznámil dodávku bojových letounů Mirage 2000-5.

"Ukrajina ví, že může počítat s naší podporou tak dlouho a tak intenzivně, jak bude zapotřebí," uvedl Macron. Na tiskové konferenci nechtěl upřesnit, kolik letounů Mirage 2000-5 chce Francie a její spojenci poskytnou Ukrajině. "Priorita je začít s výcvikem pilotů a techniků, což začne v příštích dnech ve Francii," uvedl francouzský prezident.

Uvažovaný výcvik ukrajinských vojáků přímo na ukrajinském území nevnímá Macron jako nárůst úrovně konfliktu, který před více než dvěma lety svou invazí na Ukrajinu rozpoutalo Rusko. Podle něj bude ukrajinská armáda potřebovat vycvičit desítky tisíc nově mobilizovaných vojáků. "Je praktičtější vycvičit je na ukrajinském území," uvedl Macron. Dodal, že Francie není ve válce s Ruskem, ale plně podporuje právo Ukrajiny na obranu před ruskou agresí.

Francie hodlá také vyslat na ukrajinská ministerstva a úřady zhruba dvacítku poradců. Obě země podle Macrona také spolupracují na spuštění výroby dělostřelecké munice přímo na Ukrajině.

Zelenskyj přijel do Francie na vzpomínkové akce k 80. výročí vylodění spojenců v Normandii. Dnes vystoupil také ve francouzském parlamentu.