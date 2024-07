Harrisová má dostatečnou podporu delegátů stranického sjezdu pro stranickou prezidentskou nominaci

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová má podporu dostatečného počtu delegátů stranického sjezdu pro zajištění prezidentské nominace Demokratické strany. Informovaly o tom agentury Reuters a AP s odvoláním na zdroje z volebního štábu a vlastní propočty. AP ale upozornila, že vzhledem k nestandardní situaci po odstoupení prezidenta Joea Bidena z volebního klání a k možnosti svobodného rozhodování delegátů stále nepovažuje nominaci Harrisové za jistou.

Sama Harrisová se nicméně v prohlášení vydaném v noci na dnešek označila za "předpokládanou" kandidátku demokratů pro listopadové volby. "Těším se, že brzy nominaci formálně přijmu," uvedla 59letá někdejší prokurátorka z Kalifornie.

Prohlášení přišlo necelých 36 hodin poté, co americkou předvolební kampaní otřáslo rozhodnutí 81letého prezidenta Joea Bidena vzdát boj o znovuzvolení. Učinil tak po sílícím tlaku od spolustraníků či sponzorů kvůli vysokému věku a jeho množícím se příznakům. Biden nyní hodlá dokončit svůj mandát a jako náhradníka pro volby navrhl svou viceprezidentku.

Harrisovou pak rychle podpořili mnozí významní demokraté včetně bývalé šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové nebo guvernérů, o nichž se spekulovalo jako o možných kandidátech na prezidenta. Podle listu The New York Times už se za viceprezidentku postavila drtivá většina demokratů v Kongresu, přičemž žádný jiný uchazeč o stranickou nominaci se zatím neobjevil.

Vše tak nasvědčuje tomu, že Harrisová se 5. listopadu utká o Bílý dům s exprezidentem Donaldem Trumpem, který znovu získal nominaci Republikánské strany. Pokud by si zajistil druhý mandát, překonal by Bidenův rekord a stal by se nejstarším vítězem prezidentských voleb v dějinách USA. Harrisová zase může být první ženou a také první osobou s předky z jižní Asie v prezidentské funkci.

O kandidátovi demokratů rozhodnou čtyři tisícovky delegátů, jejichž jasnou většinu měl coby vítěz primárek na své straně Biden. Nominační sjezd, kde se tradičně hlasuje o kandidátovi na prezidenta, pořádají demokraté od 19. do 22. srpna. Hlasování delegátů ale chce vedení strany tentokrát provést virtuálně už přibližně o dva týdny dříve.

Podle propočtů AP má Harrisová podporu více než 2600 delegátů, což by jí s přehledem stačilo k nominaci. Podobné informace sdělily Reuters také zdroje z volebního týmu a uváděla je i další média.

"Jsem hrdá na to, že jsem si zajistila širokou podporu potřebnou k nominaci," uvedla viceprezidentka v prohlášení krátce po oznámení počtu delegátů. "V příštích měsících budu cestovat po celé zemi a mluvit s Američany o všem, co je v sázce. Jsem plně odhodlaná sjednotit stranu, sjednotit naši zemi a porazit v listopadu Donalda Trumpa," dodala.

Na Trumpa v pondělí útočila také při svém prvním předvolebním projevu v centrále volebního štábu ve státě Delaware. Republikánský exprezident v roce 2020 odmítl uznat volební porážku a snažil se ji různými způsoby zvrátit, kvůli čemuž jej Biden a Harrisová označují za hrozbu pro demokracii v USA. Současný prezident svou kampaň do velké míry stavěl na vymezování se vůči Trumpovi a čelil jisté kritice, že nepřicházel s pozitivní vizí pro druhý mandát.

Jak se k kampani postaví Harrisová, zatím není zcela jasné. V prvních vyjádřeních od Bidenova odstoupení z voleb zdůrazňuje otázku přístupu k potratům nebo své zkušenosti se stíháním zločinců. I to by mohl být jeden z motivů její snahy porazit Trumpa, který je prvním exprezidentem USA usvědčeným z trestného činu.