Hudební film Perný den v 60. letech podpořil vlnu beatlemánie

V roce 1964 už beatlemánie zcela ovládla Británii a vlna šílenství kolem skupiny Beatles naplno zasáhla také Spojené státy. Liverpoolská čtveřice byla na vrcholu a mohla si dovolit prakticky cokoli. Překvapivě přišla s hudebním filmem, žánrem tehdy zprofanovaným několika neúspěšnými pokusy Elvise Presleyho a jeho imitátorů. Ale svěží, vtipná a originální komedie Perný den, která měla premiéru 6. července 1964, přispěla ke slávě Johna, Paula, Ringa a George další dávkou.

Film natočil režisér Richard Lester, který točil bláznivé komedie s Peterem Sellersem. Děj černobílého snímku je jednoduchý - zachycuje "perný den" populárních Beatles s davem fanoušků v patách. "Chlapci" hráli sebe samotné s přirozenou lehkostí a nadsázkou, zábavnou formou mnohem účinněji než vážnou reportáží ukázali strasti a slasti hvězd showbyznysu. Davové scény navozovaly atmosféru dokumentu, dojem jak z absurdní grotesky dokreslila všudypřítomná figurka Paulova dědečka v podání Wilfrida Brambella. S podobným typem humoru přišla skupina komiků Monty Python až o pár let později.

Film měl úspěch a nemalou zásluhu na tom měly také songy, které zde zazněly. Ať to byly Tell Me Why, If I Fell, And I Love Her, Any Time At All nebo další, včetně titulní písně A Hard Day's Night. Ta se stala jasnou jedničkou hitparád v Británii i ve Spojených státech pár dní po premiéře.

Perný den se na podzim 1964 poprvé promítal i v Praze. Nadšený ohlas diváků ostře kontrastoval s chladným přijetím v tehdejším oficiálním tisku, kde nanejvýš hudbě Beatles přiznali jakousi přitažlivost. "Perný den těží z velké obliby bigbeatové skupiny Beatles, která mu všude zaručí dobrou návštěvnost, i když jde ve skutečnosti o film dosti slabý, zajímavý právě jen hrou a zpěvem beatlesů. Ale toho tam není zdaleka tolik, kolik bychom si přáli," nebyl spokojen kritik v Zemědělských novinách.

Beatles nezůstali u jednoho pokusu a svou filmografii v dalších letech ještě rozšířili. Hned následující rok, opět pod režijním vedením Lestera, natočili neméně úspěšný Help! (Pomoc!) a stejnojmenné album. Posledním snímkem, kterým čtveřice dohromady přispěla do filmové pokladnice, byla animovaná Žlutá ponorka (Yellow Submarine, 1968) režírovaná Georgem Dunningem.