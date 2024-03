Izrael provedl vzdušné údery na území Libanonu, zasáhli zatím nejhlouběji od začátku konfliktu

Izrael dnes provedl vzdušné údery nedaleko severovýchodního města Baalbek, více než 110 kilometrů od izraelské hranice, píše list The Times of Israel (ToI). Podle něj je to zásah patrně nejhlouběji na libanonském území od začátku války v Pásmu Gazy 7. října. Izraelská armáda uvedla, že v odpovědi na dřívější útok libanonského hnutí Hizballáh provedla vzdušný úder na jím využívanou základnu u města Zbúd. Zasaženo podle ní bylo několik budov a přistávací plocha pro drony.

Na snímcích z místa je vidět stoupající kouř. ToI v této souvislosti píše, že Baalbek byl v minulosti identifikován jako bašta proíránského hnutí Hizballáh a že by to bylo již popáté, co Izrael provedl v této oblasti úder od začátku přeshraničního ostřelování na severní izraelské hranici 8. října. Zároveň podle webu šlo o úder nejhlouběji na libanonském území od začátku války v Pásmu Gazy.

Izraelská armáda uvedla, že zasáhla další infrastrukturu využívanou Hizballáhem v obcích Ajtá aš-Šáb a Kfarkíla a pozorovací stanoviště v obci Marún ar-Rás.

K úderům došlo poté, co Hizballáh vypálil rakety na základnu řízení letového provozu u hory Meron v severním Izraeli. Raketová palba za poslední den poškodila také vinařství v pohraniční obci Avivim a dům v další izraelské obci Becet.

Hizballáh začal útočit přes hranici poté, co Izrael zahájil válku v Pásmu Gazy, kde vládne radikální hnutí Hamás. Ofenziva začala po přeshraničním teroristickém útoku Hamásu na Izrael loni 7. října, při němž palestinští ozbrojenci v izraelském pohraničí zabili na 1200 lidí a asi 250 osob unesli. Izraelská odveta způsobila v Pásmu Gazy humanitární krizi, která podle OSN hrozí přerůst v hladomor a stála životy nejméně 32.414 Palestinců, z toho 81 za poslední den, uvedly dnes úřady spravované Hamásem.