Izraelská armáda postoupila do centra Rafáhu, z oblasti uprchl milion Palestinců

Z Rafáhu na jihu Pásma Gazy, kde před třemi týdny zahájil Izrael pozemní operaci, utekl od té doby už milion Palestinců, oznámil dnes úřad OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA. Podle něj ale pro uprchlíky není nikde v Gaze bezpečno a distribuce humanitární pomoci je už takřka nemožná.

Izraelská armáda i dnes pokračovala v ofenzivě v Rafáhu, navzdory pokračujícím výzvám řady zemí, aby boje v oblasti zastavila. Podle agentury Reuters dnes izraelské tanky vjely do centra města Rafáh. Španělsko, Irsko a Norsko dnes uznaly palestinský stát, čímž chtějí přispět k obnovení mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci.

Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v Rafáhu před třemi týdny se zdůvodněním, že jsou tam poslední větší jednotky palestinského hnutí Hamás a že bez velké akce v této oblasti nemůže Hamás porazit. Začátkem května se ale také znovu rozhořely boje i na severu a v centrální části Pásma Gazy v oblastech, o nichž armáda dříve uváděla, že je má už z větší části pod kontrolou.

Armáda dosud tvrdila, že v Rafáhu nejde o rozsáhlou akci, ale o "omezenou" operaci. Od ofenzivy v Rafáhu už několik měsíců odrazovala Izrael řada zemí, včetně Spojených států, proto, že tam od října před boji v jiných částech Pásma Gazy utekl přes milion Palestinců. Den před zahájením operace v Rafáhu 6. května izraelská armáda vyzvala civilisty ve východní části oblasti, aby se evakuovali k pobřeží. Postupně evakuační výzvy rozšiřovala na další části Rafáhu.

Dnes oznámil úřad UNRWA, že Rafáh opustil zhruba milion Palestinců. Úřad upozornil, že pro evakuované lidi už není nikde bezpečno, jsou vystaveni bombardování, nedostatku potravin a vody. Distribuce humanitární pomoci je už takřka nemožná, dodal úřad OSN. Agentura AP dnes popsala katastrofální podmínky, v nichž celé rodiny přebývají ve stanech na pobřeží Pásma Gazy. Stany se táhnou v délce asi 16 kilometrů. A zatímco otcové shání vodu a jídlo, děti prohrabávají odpadky a sutiny budov a hledají zbytky dřeva či lepenky, které by jejich matky mohly použít pro oheň na vaření. Nedaleko stanů mají vykopané díry, které slouží jako toalety, popsala AP.

Válka v Gaze začala 7. října teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a asi 250 osob unesli. Izraelská odveta stála dosud život nejméně 36.096 Palestinců, uvedly dnes úřady v Gaze ovládané Hamásem.

Španělsko, Irsko a Norsko dnes oficiálně uznaly palestinský stát, který sice zatím neexistuje, ale jehož vytvoření už dříve uznalo na 140 zemí. Španělská vláda, která tento krok stejně jako Irsko avizovala už před několika měsíci, dnes uvedla, že cílem je přispět k míru mezi Izraelci a Palestinci. "Je to o přesvědčení, že dvoustátní řešení je jedinou cestou, jak mohou Izrael a Palestina žít v míru a bezpečí bok po boku," řekl dnes také irský premiér Simon Harris. Šéf španělské diplomacie José Manuel Albares dnes řekl, že ve čtvrtek uzná palestinský stát také Slovinsko.

K hledání dlouhodobého řešení mezi Izraelci a Palestinci dnes vyzval i český prezident Petr Pavel, který je na návštěvě Jordánska. Uvedl rovněž, že Česko by se mělo připojit k těm, kdo usilují o co nejdřívější zastavení konfliktu v Gaze. Do Ammánu v pondělí večer přivezl i více než tunu sušeného kojeneckého mléka pro Gazu, které tam má doručit Jordánsko. Zda se ale zásilka dostane až k těm, kteří ji potřebují, ale není jasné. Vstupy do Pásma Gazy jsou omezené a boje ztěžují humanitárním organizacím možnosti distribuce pomoci.

Dnes další země odsoudily izraelský útok na tábor s palestinskými uprchlíky, při němž v neděli večer zemřelo 45 Palestinců a přes dvě stovky lidí utrpěly zranění. Kritizoval ho například italský ministr zahraničí Antonio Tajani, který ale také dodal, že Palestincům škodí samo hnutí Hamás, když "posílá rakety z Rafáhu" na Izrael. Britský ministr zahraničí David Cameron vyzval k rychlému a transparentnímu vyšetření útoku.

Izraelská vláda už v pondělí označila událost, při níž armáda zabila také dva činitele Hamásu, za "tragickou chybu" a slíbila ji vyšetřit. Dnes však nejméně sedm dalších lidí zahynulo a desítky byly zraněny při nových izraelských úderech na stanoviště s vnitřně vysídlenými lidmi západně od Rafáhu.

V Rudém moři se dnes stala terčem raketového útoku další obchodní loď, kterou zřejmě zasáhli jemenští povstalci. Podle AP se ale v posledních týdnech snížil počet útoků povstalců, kteří od listopadu ostřelují obchodní lodě, jež jsou podle nich nějak napojeny na Izrael. Tvrdí, že tak vyjadřují solidaritu s Hamásem v této válce.