Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes vytkl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že Rusko podpořilo rezoluci OSN o příměří v Pásmu Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes po telefonu vytkl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že Rusko podpořilo rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k okamžitému pozastavení bojů v Pásmu Gazy. Tel Aviv má rezoluci za protiizraelskou. Netanjahu v telefonátu kritizoval i vztahy Ruska s Íránem, uvedl podle deníku The Times of Israel (ToI) úřad izraelského premiéra. Kreml k telefonátu uvedl, že je Rusko připraveno pomoci zmírnit utrpení civilistů, napsala agentura Interfax.

Rada bezpečnosti OSN v pátek nepřijala návrh rezoluce, která požadovala zavedení okamžitého humanitárního příměří v Pásmu Gazy a pozastavení bojů mezi Izraelem a islamistickým hnutím Hamás. Proti se postavily Spojené státy, které uplatnily právo veta.

Média si všímají i toho, že Netanjahu kvůli telefonátu s Putinem předčasně odešel z jednání válečného kabinetu. Hovor mezi oběma politiky trval asi 50 minut.

Kterákoliv země, která by čelila útoku, jako byl ten Hamásu na Izrael 7. října, by reagovala s podobnou silou, jako to učinil Izrael, řekl podle oznámení Netanjahu Putinovi. Poděkoval také Rusku za jeho snahu, která přispěla k propuštění zadržovaného rukojmího s dvojím izraelským a ruským občanstvím. Premiér také požádal šéfa Kremlu, aby vyvinul tlak na Červený kříž a zajistil návštěvy zbývajících rukojmích vězněných Hamásem a dodal jim léky. Také Moskva potvrdila ochotu spolupracovat na dalším propuštění rukojmích. Těch Hamás unesl asi 240, zatím jich propustil 110.

"V centru pozornosti byla vyhrocená situace v zóně palestinsko-izraelského konfliktu a zejména katastrofální humanitární situace v Pásmu Gazy. Vladimir Putin zopakoval důsledné odmítnutí a odsouzení terorismu ve všech jeho formách," cituje Interfax prohlášení Kremlu. Rusko je podle Putina připraveno poskytnout "veškerou možnou pomoc s cílem zmírnit utrpení civilního obyvatelstva a snížit v konfliktu napětí".

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes na fóru v Dauhá prohlásil, že je nepřijatelné, aby Izrael využíval teroristický útok Hamásu ze 7. října k ospravedlnění kolektivního trestání palestinského lidu. Vyzval rovněž k pozemnímu monitorování situace v Gaze.