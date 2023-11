Izraelští vojáci se nacházejí na okraji města Gaza, uvedl armádní velitel

Izraelští vojáci se nyní nacházejí hluboko v Pásmu Gazy a jsou skoro před branami města Gaza. Podle zpravodajského webu The Times of Israel to dnes uvedl brigádní generál Icik Kohen. Podle agentury AFP izraelská armáda dnes odpoledne potvrdila, že od úterý při operaci v Pásmu Gazy zahynulo 15 izraelských vojáků. Izraelské vojenské akce zaměřené na Gazu jsou odvetou za útok na jižní Izrael, který právě z Pásma 7. října podniklo radikální palestinské hnutí Hamás.

"Hamás si vybral válku, my jsme si tuto válku nevybrali," uvedl na hranici s Pásmem Gazy Kohen, který stojí v čele 162. divize izraelské armády. Ta podle něj před pěti dny obdržela "důležitý úkol definitivně zničit Hamás".

V posledních pěti dnech izraelští vojáci podle Kohena "zničili mnoho schopností Hamásu, zaútočili na jeho strategická zařízení a zlikvidovali jeho zásoby výbušnin, podzemní tunely a další objekty". Podle velitele je nynější konflikt válkou za existenci izraelského státu a boj bude trvat. Izrael však podle velitele zvítězí.

Izraelský ministr obrany Joav Galant dnes uvedl, že izraelská armáda v pozemní operaci v Pásmu Gazy učinila "významný pokrok" a zasáhla "teroristy na všech úrovních, od bojovníků na poli po vysoce postavené (představitele Hamásu)". S odkazem na zabité izraelské vojáky ministr poznamenal: "Platíme za to na naší straně, ale to se stává ve všech konfliktech." Rovněž uvedl, že v izraelských obranných silách je velmi dobrá spolupráce pozemních jednotek a letectva.